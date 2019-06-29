Поимка юного дилера привела к разоблачению крупной наркогруппировки

По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Сергея Масленникова, полицейские быстро напали на след мальчика, действовавшего в качестве дилера пару месяцев. "После этого нам нужно было выяснить, кто снабжал юного наркодилера товаром. В ходе следствия мы вышли на 21-летнего мужчину. В конце мая 2018 года мы предъявили ему подозрение в обращении с наркотическими веществами в большом объеме и в вымогательстве денег", - сказал ведущий следователь.

14 ноября прошлого года перед судом в Нарве предстали пять молодых мужчин. Суд признал их виновными в незаконном обращении с наркотическими веществами в большом объеме и приговорил к лишению свободы, причем часть срока им придется провести реально в тюрьме. Однако, по словам Масленникова, работа полиции на этом не закончилась, ведь нужно было добраться до главаря шайки. Полученные в результате следственных действий данные привели в тот же дом, где проживал мужчина, которого ранее заподозрили в вымогательстве и обращении с наркотиками.