Сб, 29.06.2019
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Поимка юного дилера привела к разоблачению крупной наркогруппировки

Наручники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В середине июня Вируский уездный суд вынес приговор 33-летнему мужчине и его подельникам. Следствие началось с задержания 15-летнего школьника, продававшего ровесникам марихуану. 

По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Сергея Масленникова, полицейские быстро напали на след мальчика, действовавшего в качестве дилера пару месяцев. "После этого нам нужно было выяснить, кто снабжал юного наркодилера товаром. В ходе следствия мы вышли на 21-летнего мужчину. В конце мая 2018 года мы предъявили ему подозрение в обращении с наркотическими веществами в большом объеме и в вымогательстве денег", - сказал ведущий следователь. 

14 ноября прошлого года перед судом в Нарве предстали пять молодых мужчин. Суд признал их виновными в незаконном обращении с наркотическими веществами в большом объеме и приговорил к лишению свободы, причем часть срока им придется провести реально в тюрьме. Однако, по словам Масленникова, работа полиции на этом не закончилась, ведь нужно было добраться до главаря шайки. Полученные в результате следственных действий данные привели в тот же дом, где проживал мужчина, которого ранее заподозрили в вымогательстве и обращении с наркотиками.

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