Поимка юного дилера привела к разоблачению крупной наркогруппировки

В середине июня Вируский уездный суд вынес приговор 33-летнему мужчине и его подельникам. Следствие началось с задержания 15-летнего школьника, продававшего ровесникам марихуану.
По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Сергея Масленникова, полицейские быстро напали на след мальчика, действовавшего в качестве дилера пару месяцев. "После этого нам нужно было выяснить, кто снабжал юного наркодилера товаром. В ходе следствия мы вышли на 21-летнего мужчину. В конце мая 2018 года мы предъявили ему подозрение в обращении с наркотическими веществами в большом объеме и в вымогательстве денег", - сказал ведущий следователь.