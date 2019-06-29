Неизвестный укусил женщину на улице
26 июня на улице Ааса в Нарве укусили 40-летнюю женщину. Укусивший не был знаком потерпевшей и до сих пор разыскивается полицией. Никакого конфликта между мужчиной и его жертвой инциденту не предшествовало.
Семейная ссора обернулась насилием
26 июня сообщили, что на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 70-летний мужчина напал на свою 71-летнюю супругу. Полицейские задержали мужчину.
Драка между сестрами
27 июня на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 58-летняя женщина набросилась на свою 61-летнюю сестру. Подозреваемая задержана.
Пострадал от рук соседа
27 июня сообщили, что на улице Яама в городе Йыхви 21-летний мужчина подвергся нападению со стороны соседа.
Гражданин РФ лишился паспорта
27 июня поступило сообщение, что из бардачка легкового автомобиля на улице Торми в Нарве украли паспорт и водительское удостоверение гражданина Российской Федерации, документы на механическое транспортное средство и полис дорожного страхования.