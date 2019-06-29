Сб, 29.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Неизвестный укусил женщину на улице
Полицейская сводка, 26-27 июня 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

26 июня на улице Ааса в Нарве укусили 40-летнюю женщину. Укусивший не был знаком потерпевшей и до сих пор разыскивается полицией. Никакого конфликта между мужчиной и его жертвой инциденту не предшествовало.

Семейная ссора обернулась насилием

26 июня сообщили, что на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 70-летний мужчина напал на свою 71-летнюю супругу. Полицейские задержали мужчину.

Драка между сестрами

27 июня на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 58-летняя женщина набросилась на свою 61-летнюю сестру. Подозреваемая задержана.

Пострадал от рук соседа

27 июня сообщили, что на улице Яама в городе Йыхви 21-летний мужчина подвергся нападению со стороны соседа.

Гражданин РФ лишился паспорта

27 июня поступило сообщение, что из бардачка легкового автомобиля на улице Торми в Нарве украли паспорт и водительское удостоверение гражданина Российской Федерации, документы на механическое транспортное средство и полис дорожного страхования.

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