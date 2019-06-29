Сб, 29.06.2019
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В Кохтла-Ярве горел многоэтажный дом, пострадали два человека

Päästeauto.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В ночь на субботу в Кохтла-Ярве горел многоэтажный дом, жильцов эвакуировали через окна и двери, два человека пострадали, сообщает BNS.

В 01.53 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице Олеви в Кохтла-Ярве. К моменту прибытия спасателей горела квартира на втором этаже здания, сообщила в субботу BNS пресс-служба Идаской префектуры.

Спасатели помогли эвакуировать жильцов дома через окна и двери, как по лестничной клетке, так и по выдвижной лестнице, скорой помощи передали хозяина горевшей квартиры и его соседа.

Была привлечена служба газовиков, которые закрыли в квартире газ.

Квартира серьезно повреждена. Причины пожара устанавливает следствие.

Спасательные работы были завершены к 03.55.

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