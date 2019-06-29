"Советую всем политикам стажироваться в реальной жизни!"

В то время как возвращение Тыниса Лукаса в большую политику определенно привело к росту акций его партии, сам политик признается, что за время своего отсутствия опрометчиво привык к тому, что его считают уважаемым человеком, приветливо здороваются и смотрят дружелюбно. "Северное побережье" поговорило с нынешним министром культуры об образовании, культуре и политической культуре, а также об идее Эстонии.
- В последний раз я встречался с вами лицом к лицу в 2007 году, когда вы, будучи министром образования, лично пообещали мне, что длившаяся два года в Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве "токманиана" (от фамилии тогдашнего директора гимназии Ирины Токман. - Прим. пер.) закончится. Вы сдержали слово, поскольку вскоре директор, которая в прошлом была идеологическим работником компартии и говорила на эстонском языке с сильным акцентом, покинула должность.