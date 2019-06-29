"Советую всем политикам стажироваться в реальной жизни!"

Тынис Лукас: "Мы перестали быть единственными носителями патриотической политики, и поэтому можно сказать, что наша миссия вполне жива. Вдобавок к этому партия достаточно сильна, чтобы и сейчас генерировать необходимые направления развития эстонской политики".

В то время как возвращение Тыниса Лукаса в большую политику определенно привело к росту акций его партии, сам политик признается, что за время своего отсутствия опрометчиво привык к тому, что его считают уважаемым человеком, приветливо здороваются и смотрят дружелюбно. "Северное побережье" поговорило с нынешним министром культуры об образовании, культуре и политической культуре, а также об идее Эстонии.