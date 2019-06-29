Сб, 29.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

"Советую всем политикам стажироваться в реальной жизни!"

Тынис Лукас: "Мы перестали быть единственными носителями патриотической политики, и поэтому можно сказать, что наша миссия вполне жива. Вдобавок к этому партия достаточно сильна, чтобы и сейчас генерировать необходимые направления развития эстонской политики".

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В то время как возвращение Тыниса Лукаса в большую политику определенно привело к росту акций его партии, сам политик признается, что за время своего отсутствия опрометчиво привык к тому, что его считают уважаемым человеком, приветливо здороваются и смотрят дружелюбно. "Северное побережье" поговорило с нынешним министром культуры об образовании, культуре и политической культуре, а также об идее Эстонии.

- В последний раз я встречался с вами лицом к лицу в 2007 году, когда вы, будучи министром образования, лично пообещали мне, что длившаяся два года в Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве "токманиана" (от фамилии тогдашнего директора гимназии Ирины Токман. - Прим. пер.закончится. Вы сдержали слово, поскольку вскоре директор, которая в прошлом была идеологическим работником компартии и говорила на эстонском языке с сильным акцентом, покинула должность.

- Было важно, чтобы в эстонской школе восстановились доверительная атмосфера и возможность самостоятельного развития. Для этого было важно заменить директора, поскольку эстонская община ее не приняла. Я обратился в горуправление с соответствующей настоятельной просьбой.

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