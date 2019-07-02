В двух ДТП легко пострадали два человека
30 июня в 19.20 на регулируемом перекрестке улиц Харидузе и А. Пушкина в Нарве 34-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем "Volkswagen Passat", на разрешающий сигнал светофора проехал прямо, в то время как двигавшийся навстречу 63-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "Volvo XC90", на разрешающий сигнал светофора начал поворот налево, не убедившись сперва в безопасности маневра, и выехал перед "Volkswagen", в результате чего произошло столкновение. Находившемуся в "Volkswagen" трехлетнему мальчику оказали неотложную помощь на месте.
28 июня в 13.56 на Таллиннском шоссе в Нарве 70-летний мужчина за рулем легкового автомобиля "Ford Galaxy", выполняя правый поворот со второстепенной дороги, врезался справа в двигавшийся по главной дороге легковой автомобиль "Opel Zafira", которым управлял 51-летний мужчина. "Opel" перевернулся на крышу. 18-летнего пассажира "Opel" доставили в Нарвскую больницу для осмотра.
Угрожал бывшей сожительнице
30 июня сообщили, что на улице Ю. Гагарина в городе Силламяэ 31-летний мужчина угрожал насилием своей бывшей спутнице жизни, 23-летней женщине. Полицейские задержали подозреваемого.
Накинулся на спутницу жизни
28 июня в Люганузеской волости 27-летний мужчина ударил свою 42-летнюю спутницу жизни.
Нападение в Мяэтагузе
28 июня на улице Парги в поселке Мяэтагузе Алутагузеской волости ударили 59-летнего мужчину.
Задержали агрессивного сожителя
28 июня в поселке Вока Тойлаской волости 30-летний мужчина накинулся на свою 29-летнюю спутницу жизни. Подозреваемый задержан.
Напал на троих
29 июня в развлекательном заведении на Кесктянав в Силламяэ 33-летний мужчина напал на 32-летнюю женщину и двух мужчин 42 и 64 лет. Напавший и потерпевшие не были знакомы. Полицейские задержали подозреваемого.
Грабители на улицах Нарвы
29 июня сообщили о конфликте на Таллиннском шоссе в Нарве, в ходе которого нападению подверглись трое мужчин в возрасте 22, 23 и 28 лет. У первого отняли мобильный телефон "iPhone", ID-карту и банковскую карту.
30 июня на автобусной остановке на улице Кангеласте в Нарве на 27-летнего мужчину напали и отняли у него мобильный телефон "iPhone" и золотую цепь. Суммарный ущерб - 1300 евро.
Женщина стала жертвой мошенничества
28 июня в полицию обратилась 69-летняя жительница Нарвы, которая сообщила, что на ее имя взят кредит на сумму 3100 евро и с ее банковского счета сняли 505 евро. Женщина аферистов не знает.