Вт, 2.07.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Йыхвиская оппозиция требует из-за игровой площадки внеочередного заседания

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Йыхви должен в срочном порядке решить судьбу расположенной в центре города игровой площадки, поскольку землевладелец не согласен больше давать в бесплатное пользование землю под ней.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиские оппозиционные депутаты ходатайствуют о созыве заседания волостного собрания в течение месяца, поскольку находят, что надо срочно решить проблему игровой площадки в центре Йыхви.

Речь идет об общественной игровой площадке, расположенной на частной недвижимости площадью около 5800 квадратных метров между церковью и бывшим зданием уездного управления и занимающей около 30 процентов этой недвижимости. С предыдущим владельцем имелось соглашение, что волость сможет в течение десяти лет использовать ее бесплатно, но новый владелец на это больше не согласен.

В мае этого года член правления занимающегося в Йыхви наружной рекламой ТОО "Kuldne Sekvoia" Роман Вилло прислал волостному управлению письмо, в котором дал понять, что с 12 августа этого года волость не сможет больше бесплатно использовать эту землю. 

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