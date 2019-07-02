Йыхвиская оппозиция требует из-за игровой площадки внеочередного заседания

Речь идет об общественной игровой площадке, расположенной на частной недвижимости площадью около 5800 квадратных метров между церковью и бывшим зданием уездного управления и занимающей около 30 процентов этой недвижимости. С предыдущим владельцем имелось соглашение, что волость сможет в течение десяти лет использовать ее бесплатно, но новый владелец на это больше не согласен.