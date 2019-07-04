Угрожал убить женщину

Ударил на улице

2 июля поступило сообщение, что на улице Партизани в городе Нарве 40-летний мужчина ударил свою бывшую спутницу жизни, 36-летнюю женщину. Полицейские задержали мужчину.

С украденной карточки сняли деньги

2 июля из квартиры по улице Выйду в городе Кивиыли украли 100 евро наличными и банковскую карточку, с которой сняли 300 евро. Суммарный ущерб - 400 евро.

Полиция расследует утопление собаки

24 июня в карьере Айду в деревне Айду-Нымме обнаружили утопленную собаку. Для расследования случившегося полиция возбудила уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за жестокое обращение с животными. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Накинулась на дочь