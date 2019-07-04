Угрожал убить женщину
2 июля сообщили, что в Кукрузе 27-летний мужчина угрожал убийством 47-летней женщине. Подозреваемый задержан.
Ударил на улице
2 июля поступило сообщение, что на улице Партизани в городе Нарве 40-летний мужчина ударил свою бывшую спутницу жизни, 36-летнюю женщину. Полицейские задержали мужчину.
С украденной карточки сняли деньги
2 июля из квартиры по улице Выйду в городе Кивиыли украли 100 евро наличными и банковскую карточку, с которой сняли 300 евро. Суммарный ущерб - 400 евро.
Полиция расследует утопление собаки
24 июня в карьере Айду в деревне Айду-Нымме обнаружили утопленную собаку. Для расследования случившегося полиция возбудила уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за жестокое обращение с животными. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Накинулась на дочь
1 июля сообщили, что на улице Ранна в Силламяэ 59-летняя женщина напала на свою 29-летнюю дочь.