Чт, 4.07.2019
Не знаю точнее, что это был за скандал, но кажется, что речь идет о дураках. Известная российская актриса и режиссер Юлия Ауг о скандале, разгоревшемся в Нарве в связи с участием в конкурсе за звание культурной столицы Европы

Угрожал убить женщину
Полицейская сводка, 1-2 июля 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

2 июля сообщили, что в Кукрузе 27-летний мужчина угрожал убийством 47-летней женщине. Подозреваемый задержан.

Ударил на улице

2 июля поступило сообщение, что на улице Партизани в городе Нарве 40-летний мужчина ударил свою бывшую спутницу жизни, 36-летнюю женщину. Полицейские задержали мужчину.

С украденной карточки сняли деньги

2 июля из квартиры по улице Выйду в городе Кивиыли украли 100 евро наличными и банковскую карточку, с которой сняли 300 евро. Суммарный ущерб - 400 евро.

Полиция расследует утопление собаки

24 июня в карьере Айду в деревне Айду-Нымме обнаружили утопленную собаку. Для расследования случившегося полиция возбудила уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за жестокое обращение с животными. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Накинулась на дочь

1 июля сообщили, что на улице Ранна в Силламяэ 59-летняя женщина напала на свою 29-летнюю дочь.

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