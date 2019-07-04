МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.07-11.07

КУЛЬТУРА

Суббота, 6 июля

* В Морском парке Силламяэ в 18.00 - "Diskoteka Retro Festival 2019": Анне Вески, "Кар-Мэн", "Комиссар", ВИА "Балтика". Билеты: предварительно - 22 евро, в день фестиваля - 25 евро.

Среда, 10 июля

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Элегическое настроение", концерт в честь открытия фестиваля "Музыка семи городов": "Eesti Sinfonietta". В программе: Аренский, Аттерберг, Григ, Чайковский. Билеты - 10-15 евро.

* У Сондаской корчмы в 19.00 - сондаский летний пикник: Лийзи Койксон и Йоэль Реммель. Вход свободный.

Четверг, 11 июля

* В йыхвиской Михайловской церкви в 17.30 - открытие выставки "Размышления о жизни Рихарда Вольдемара Сёэта"; презентация кохтла-ярвеской Таммикуской основной школы "Minu arm" ("Моя любовь"; посвящается певческому празднику); в 18.00 - концерт из серии "Полчаса органной музыки": Хилле Поросон (орган), Отть Индермитте (баритон). Вход свободный.

* В Нарвском колледже Тартуского университета в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Родные просторы": хор девочек ЭТВ, Лаура Линдпере (каннель), дирижер Аарне Салувеэр.

* В ресторане "Mio Mare" спа-отеля "Тойла" в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт-ужин "Песни Мерилин Монро и Фрэнка Синатры": Ханна-Лийна Выза, Лаури Лийв и Олав Эхала (клавишные). Билет - 15 евро.

* В Пагариской конюшне в 20.00 - акустическая программа "Shanon": Таави Иммато и Янек Харик. Билет - 5 евро.

СПОРТ

Четверг, 4 июля

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; тир.

Пятница, 5 июля

* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 19.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва-Транс" - "Нымме Калью".

Суббота, 6 июля

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into".

* На Нарва-Йыэсууском пляже в 12.30 - "Surf run".

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Ярве" - ФК "Эльва".

Воскресенье, 7 июля

* На тропах здоровья в Эккекюла (Нарва) в 11.00 - олимпийский велокросс "Äkke GP". Информация: www.xco.ee.

* На площадке у спа-отеля "Тойла" - 6-й забег Тойлаского клуба легкой атлетики имени Ирины Васильевой: в 12.00 - регистрация, в 12.50 - забег малышей, в 13.00 - молодежный забег на 1,5 км, в 13.20 - забег на 3 км и 6 км.

Вторник, 9 июля

* На Кренгольмском стадионе в Нарве - 6-й Стадионный марафон Ида-Вирумаа: в 15.00 - малышовый марафон на 100 м, в 15.15 - детский марафон на 800 м, в 15.45 - молодежный марафон на 1500 м, в 17.00 - вечерний марафон, в 22.00 - забег на 10000 м, в 24.00 - ночной марафон. Информация и регистрация: www.jooksukalender.ee.

* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии "Suvevolle".

Среда, 10 июля

* У Синимяэской школы в 18.00 - старт веловечеров по будням.

* На площадке для диск-гольфа в Кийкла в 18.00 - этап Ида-Вирумааской недельной игры.

* На площадке для петанка на Вокаском стадионе в 18.00 - этап 6-го Кубка Вока по петанку, дуэты.

РАЗНОЕ

Понедельник, 8 июля

* У развалин Васкнарвского орденского замка с 16.00 - Причудский озерный фестиваль: катание на ладье, мастерские, велопоход, экскурсия на подворье пророка Илии Пюхтицкого монастыря, в 20.00 - концерт "Svjata Vatra". Информация: peipsifestival.ee/jarvefestival.

Вторник, 9 июля

* В Раннапунгерьяском порту с 15.30 - Причудский озерный фестиваль: катание на ладье, мастерские, в 20.00 - концерт Алена Везико. Информация: peipsifestival.ee/jarvefestival.