Чт, 4.07.2019
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Фестиваль белорусской культуры состоится в Нарве

Нарвское общество белорусской культуры "Сябры". Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В субботу, 6 июля в 18 часов в нарвском Доме культуры "Ругодив" белорусское общество "Сябры" приглашает на фестиваль белорусской культуры "Наша Радзима - Беларусь" в честь Дня независимости Республики Беларусь. Вход свободный.

В большой программе из видеозарисовок, песен и стихов нарвитяне и гости города смогут представить богатую культуру и традиции белорусского народа. В концерте примут участие ансамбль белорусской песни нарвского общества "Сябры" и творческий коллектив белорусского общества "Спадки" из Тарту.

Изюминкой фестиваля станет выступление гостей из Беларуси - народного ансамбля песни "Плiса" Октябрьского СДК Смолевичского райисполкома. Его визит неслучаен: 1 мая текущего года в торжественной обстановке было подписано соглашение о сотрудничестве в области культуры между отделом культуры и по делам молодежи Смолевичского районного исполнительного комитета Минской области и нарвским белорусским обществом "Сябры".

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