Фестиваль белорусской культуры состоится в Нарве

В большой программе из видеозарисовок, песен и стихов нарвитяне и гости города смогут представить богатую культуру и традиции белорусского народа. В концерте примут участие ансамбль белорусской песни нарвского общества "Сябры" и творческий коллектив белорусского общества "Спадки" из Тарту.

Изюминкой фестиваля станет выступление гостей из Беларуси - народного ансамбля песни "Плiса" Октябрьского СДК Смолевичского райисполкома. Его визит неслучаен: 1 мая текущего года в торжественной обстановке было подписано соглашение о сотрудничестве в области культуры между отделом культуры и по делам молодежи Смолевичского районного исполнительного комитета Минской области и нарвским белорусским обществом "Сябры".