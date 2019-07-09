Француз тайком переплыл реку Нарва, чтобы посмотреть Россию

Сбил женщину на тротуаре

5 июля в 7.10 возле дома №125а по Нарвскому шоссе в городе Йыхви легковой автомобиль "Volkswagen Golf" под управлением 68-летнего мужчины выехал с участка, граничащего с дорогой, и наехал на 47-летнюю женщину, двигавшуюся по тротуару на электрическом самокате. Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу для осмотра.

В резко затормозившем автобусе упала пассажирка

5 июля в 12.58 на перекрестке улиц Креэнхольми и Кангеласте на Таллиннском шоссе в городе Нарве 55-летний водитель городского автобуса "Man" был вынужден резко затормозить, вследствие чего в салоне упала 74-летняя женщина. Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Пьяная женщина побила полицейского

7 июля в 01.30 полицию вызвали в развлекательное заведение по улице Партизани в Нарве, где находилась нетрезвая женщина. Полицейские решили доставить ее домой. Прибыв по домашнему адресу, 49-летняя женщина отказалась выходить из машины, стала агрессивной и несколько раз ударила 22-летнего патрульного полицейского. Стражи правопорядка задержали женщину в качестве подозреваемой в совершении преступления.

Угроза убийством на улице

6 июля на улице Техника в Кохтла-Ярве 31-летнему мужчине угрожали убийством.

Нападение в Ахтме

5 июля на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве две женщины напали на 46-летнюю женщину.

Накинулся на отца