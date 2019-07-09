Благоустройство Метсапарка в Кохтла-Ярве продолжается

- Электрики со своей задачей справляются очень хорошо, - отмечает вице-мэр Виталий Бородин. - Устанавливали столбы и подводили к ним провода поэтапно, не оставляя ям или канав даже временно, поэтому горожане часто и не замечали, что в парке снова проводятся работы. Новая электролиния охватывает территорию от южного входа с Северного микрорайона до выхода из парка у перекрестка к Валасте. Уже установлено 29 новых столбов и схема продумана так, чтобы хорошо были освещены все парковые перекрестки. Освещение вдоль улицы Калеви нынче делать не будут, так как в будущем году предстоит завершение капремонта этой улицы, в ходе которого будут установлены и новые столбы освещения.