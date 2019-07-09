Ср, 10.07.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Благоустройство Метсапарка в Кохтла-Ярве продолжается

Тренажерная площадка в Метсапарке востребована и редко пустует, а в конце лета неподалеку появятся новые "приключенческие" развлечения и столы для спортивных игр.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В Метсапарк, расположенный в Ярвеской части Кохтла-Ярве, вновь пришли электрики и скоро ждут строителей - на втором этапе благоустройства здесь завершат линию электроосвещения и установят новые конструкции для спортивных занятий и отдыха на свежем воздухе. На эти цели из городского бюджета в этом году запланировано инвестировать около 200 тысяч евро.

Уже в июне электромонтажники из АО "Elektrosistem" приступили ко второму этапу установки электролиний. Около 800 метров велопешеходных дорожек было освещено в прошлом году и примерно такой же объем выполнят нынешним летом.

- Электрики со своей задачей справляются очень хорошо, - отмечает вице-мэр Виталий Бородин. - Устанавливали столбы и подводили к ним провода поэтапно, не оставляя ям или канав даже временно, поэтому горожане часто и не замечали, что в парке снова проводятся работы. Новая электролиния охватывает территорию от южного входа с Северного микрорайона до выхода из парка у перекрестка к Валасте. Уже установлено 29 новых столбов и схема продумана так, чтобы хорошо были освещены все парковые перекрестки. Освещение вдоль улицы Калеви нынче делать не будут, так как в будущем году предстоит завершение капремонта этой улицы, в ходе которого будут установлены и новые столбы освещения.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ