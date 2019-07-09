Благоустройство Метсапарка в Кохтла-Ярве продолжается

В Метсапарк, расположенный в Ярвеской части Кохтла-Ярве, вновь пришли электрики и скоро ждут строителей - на втором этапе благоустройства здесь завершат линию электроосвещения и установят новые конструкции для спортивных занятий и отдыха на свежем воздухе. На эти цели из городского бюджета в этом году запланировано инвестировать около 200 тысяч евро.
Уже в июне электромонтажники из АО "Elektrosistem" приступили ко второму этапу установки электролиний. Около 800 метров велопешеходных дорожек было освещено в прошлом году и примерно такой же объем выполнят нынешним летом.