За угрозы бывшей спутнице жизни - условное осуждение

Вируский уездный суд признал виновным нарвитянина Кирилла (36), который в прошлом и позапрошлом году систематически преследовал свою бывшую спутницу жизни и угрожал ей убийством. Он отправлял женщине сообщения, в которых заявлял, что убьет ее, намекая на два убийства на почве страсти, которые произошли в Ида-Вирумаа в прошлом году.

Также Кирилл приходил под окна квартиры своей бывшей спутницы жизни, кидался куриными яйцами в окна и разбил несколько оконных стекол.

В ходе согласительного производства суд приговорил мужчину к лишению свободы условно на срок один год пять месяцев. Также ему придется внести принудительный платеж и оплатить процессуальные расходы - в сумме более 1000 евро. Женщине он должен возместить 170 евро ущерба за разбитые окна.

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