Сланцевый кризис почти не уменьшил интереса к учебе в Вирумааском колледже

В Вирумааском колледже TalTech больше всего заявлений о приеме - 79 - поступило на специальность "телематика и умные системы", связанную с инфотехнологиями.

Всего на два заявления меньше подали на специальность "управление процессами в машиностроении и энерготехнологии". Химическую технологию желают изучать 66 человек.

Из 222 кандидатов в студенты более половины, то есть 132 человека, хотят учиться заочно.

По словам директора по развитию колледжа Маре Роозилехт, каждое третье заявление поступило из-за пределов Ида-Вирумаа. "Это показывает, что предлагаемое здесь образование признается и ценится более широко", - отметила она.

Хотя число заявлений о приеме оказалось на несколько десятков меньше, чем в прошлом году, результатом, по словам Роозилехт, можно быть довольным. "С учетом происходящих в последнее время в сланцевой энергетике событий, омрачивших будущее этой отрасли промышленности, мы опасались, что к нам придет гораздо меньше учащихся, чем в прошлые годы, но, к счастью, результат превзошел ожидания", - сказала она, признав, что кандидатов, желавших специализироваться на горном деле, не было, зато были желающие изучать энергетику и машиностроение.