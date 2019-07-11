Сланцевый кризис почти не уменьшил интереса к учебе в Вирумааском колледже

Кризис в сланцевой энергетике, поставивший под вопрос будущее этой отрасли промышленности, не привел к значительному уменьшению числа абитуриентов в расположенном в Кохтла-Ярве Вирумааском колледже Таллиннского технического университета (TalTech).
В Вирумааском колледже TalTech больше всего заявлений о приеме - 79 - поступило на специальность "телематика и умные системы", связанную с инфотехнологиями.
Всего на два заявления меньше подали на специальность "управление процессами в машиностроении и энерготехнологии". Химическую технологию желают изучать 66 человек.
Из 222 кандидатов в студенты более половины, то есть 132 человека, хотят учиться заочно.
По словам директора по развитию колледжа Маре Роозилехт, каждое третье заявление поступило из-за пределов Ида-Вирумаа. "Это показывает, что предлагаемое здесь образование признается и ценится более широко", - отметила она.
Хотя число заявлений о приеме оказалось на несколько десятков меньше, чем в прошлом году, результатом, по словам Роозилехт, можно быть довольным. "С учетом происходящих в последнее время в сланцевой энергетике событий, омрачивших будущее этой отрасли промышленности, мы опасались, что к нам придет гораздо меньше учащихся, чем в прошлые годы, но, к счастью, результат превзошел ожидания", - сказала она, признав, что кандидатов, желавших специализироваться на горном деле, не было, зато были желающие изучать энергетику и машиностроение.
По словам Роозилехт, колледж принимает всех желающих, у кого средний балл аттестата выше проходного 3,6 и кто успешно пройдет собеседование, проводимое нынче при поступлении впервые. Как отметила Роозилехт, нужно учитывать, что часть абитуриентов подала заявления в несколько вузов и поэтому они могут отказаться от своего места. "Окончательный результат станет известен 15 июля. Будем довольны, если наберем 130-150 новых студентов", - сказала она.