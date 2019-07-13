ПЕРЕДОВИЦА: Сможем ли мы содержать их?

Владельцы коммерческих площадей, к примеру, в Йыхви и Кохтла-Ярве, да и в Нарве тоже, уже довольно давно ощущают переизбыток предложения. В то же время мы видим, как на краю Йыхвиского парка возводится небывало большой торговый центр. Строительство нового центра начинается также в Нарва-Йыэсуу. В Нарве свои владения расширяет Олег Гросс, а гигантская немецкая сеть магазинов "Lidl" планирует прийти как в Йыхви, так и в Нарву.

Однако это коммерческий риск предпринимателей, и тут все расставляет по своим местам конкуренция.

На этой неделе в Кохтла-Ярве заложили краеугольный камень нового спортивного центра. По сути, прекрасный и наверняка нужный объект. Но городу обязательно необходимо учесть и то, что новый объект будет просить из горбюджета дополнительные деньги - в том числе на постоянные расходы, начиная с зарплат работников и кончая коммунальными расходами.

Йыхвиская волость просит государство отдать ей старое здание профцентра, чтобы открыть там общественный дом. Мысль сама по себе неплохая. Тем более что в свое время в реновацию этого дома вложили изрядную сумму из денег налогоплательщика. И было бы безумием снести теперь это здание. Хотя волостной старейшина и говорит, что расходы на его содержание будут не очень значительными, все же можно, с учетом размеров здания, предположить, что уже только на его отопление в отопительный сезон будут уходить тысячи евро в месяц.