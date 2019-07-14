ОПРОС: Доверяете ли вы сезонной продукции на уличных прилавках?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Илона БАЗАРОВА: - Не всем продавцам доверяю. Смотрю больше на то, что продают пожилые люди со своих участков, считая, что такие ягоды или овощи приносят больше пользы, чем красивые привозные. В сезон стараюсь выбирать эстонскую продукцию, а зимой, например, выберу огурец из Испании, нежели выращенный в Эстонии.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Инна ЯРОТТА: - Покупаю ягоды и не задумывалась о том, нужно ли доверять продавцу или надписи о стране происхождения. Выбирала бы, конечно, местные, но ведь они значительно дороже - в этом главная проблема. Так что обычно делаю выбор по внешнему виду - что глазу понравится.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Тийт САЛВАН: - Если есть выбор, куплю прежде всего у того продавца, который у меня самого вызывает доверие. Лучше, если это будет знакомый. Но по большому счету ведь никто и никогда не застрахован от обмана или ошибок.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Евгения КОСТИНА: - Не всегда доверяю, поэтому обычно стараемся покупать у своих знакомых, кто сам выращивает. У некоторых хуторян бываем на полях, видим, как растет, обрабатывается, иногда и помогаем. Конечно, бывает, что покупаем и просто у продавцов, надеясь на то, что их слова соответствуют истине. Хорошо вымоем дома и, к счастью, пока с проблемами не сталкивались.