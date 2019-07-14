Вс, 14.07.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

ОПРОС: Доверяете ли вы сезонной продукции на уличных прилавках?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Илона БАЗАРОВА:

- Не всем продавцам доверяю. Смотрю больше на то, что продают пожилые люди со своих участков, считая, что такие ягоды или овощи приносят больше пользы, чем красивые привозные. В сезон стараюсь выбирать эстонскую продукцию, а зимой, например, выберу огурец из Испании, нежели выращенный в Эстонии.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Инна ЯРОТТА:

- Покупаю ягоды и не задумывалась о том, нужно ли доверять продавцу или надписи о стране происхождения. Выбирала бы, конечно, местные, но ведь они значительно дороже - в этом главная проблема. Так что обычно делаю выбор по внешнему виду - что глазу понравится.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Тийт САЛВАН:

- Если есть выбор, куплю прежде всего у того продавца, который у меня самого вызывает доверие. Лучше, если это будет знакомый. Но по большому счету ведь никто и никогда не застрахован от обмана или ошибок.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Евгения КОСТИНА:

- Не всегда доверяю, поэтому обычно стараемся покупать у своих знакомых, кто сам выращивает. У некоторых хуторян бываем на полях, видим, как растет, обрабатывается, иногда и помогаем. Конечно, бывает, что покупаем и просто у продавцов, надеясь на то, что их слова соответствуют истине. Хорошо вымоем дома и, к счастью, пока с проблемами не сталкивались.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ирек ДОЛГОНОСОВ: 

- Постоянно покупаем что-то на рынке или уличных прилавках. Выбор делаю по вкусу - всегда прошу попробовать и всегда разрешают. Для меня не принципиально, эстонская или испанская клубника, например. Главное, чтоб ягода была вкусная. Риск купить "не тот продукт" всегда есть, но это ничего не меняет.

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