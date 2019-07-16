Машина с двумя пассажирами вылетела в кювет

Накинулся на свою девушку

13 июля на улице Тиймана в Нарве 19-летний парень набросился на свою 18-летнюю спутницу жизни. Молодой человек задержан полицейскими.

Казах прибыл на подозрительном автомобиле

13 июля через Нарвский шоссейный погранпункт покинуть страну попытался гражданин Республики Казахстан 1987 года рождения, который управлял зарегистрированным в Казахстане легковым автомобилем "BMW". Пограничники установили, что с идентификационными признаками автомобиля были произведены манипуляции, заводской номер перебит и VIN-код неправильный. Установили, что до 17 июня нынешнего года автомобиль находился на учете в Швеции. Мужчина согласился заменить оплату процессуальных издержек и возможное денежное наказание на платеж в госказну, и уголовное производство решили не возбуждать. Автомобиль взяли на хранение. Мужчина и его спутник пешком отправились в Россию.

Пострадала от рук незнакомца

14 июля сообщили, что в поселке Тойла 27-летнюю женщину ударил незнакомый ей мужчина.

Кража инструментов

В период с 8 по 13 июля из частного дома в деревне Конью Тойлаской волости украли различные инструменты, в том числе ручную циркулярную пилу, шлифовальную машину, узкую ножовку и шлифовальный станок. Ущерб - 1978 евро.

Домушники набросились на хозяина

14 июля сообщили, что злоумышленники проникли в квартиру по бульвару Тооме в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, накинулись на 31-летнего хозяина и украли телевизор, игровую приставку "Sony PlayStation", мобильный телефон и прочие вещи. Ущерб - 800 евро.

Из-за бани загорелся дом