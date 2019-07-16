Машина с двумя пассажирами вылетела в кювет
13 июля около 14.50 на 14-м километре шоссе Йыхви - Васкнарва в Алутагузеской волости 45-летний мужчина за рулем легкового автомобиля "Toyota Picnic" при прохождении пологого поворота не справился с управлением, вследствие чего машина вылетела в кювет и перевернулась на крышу. Водителя автомобиля и 66-летнюю пассажирку доставили в Ида-Вирускую центральную больницу для осмотра.
Накинулся на свою девушку
13 июля на улице Тиймана в Нарве 19-летний парень набросился на свою 18-летнюю спутницу жизни. Молодой человек задержан полицейскими.
Казах прибыл на подозрительном автомобиле
13 июля через Нарвский шоссейный погранпункт покинуть страну попытался гражданин Республики Казахстан 1987 года рождения, который управлял зарегистрированным в Казахстане легковым автомобилем "BMW". Пограничники установили, что с идентификационными признаками автомобиля были произведены манипуляции, заводской номер перебит и VIN-код неправильный. Установили, что до 17 июня нынешнего года автомобиль находился на учете в Швеции. Мужчина согласился заменить оплату процессуальных издержек и возможное денежное наказание на платеж в госказну, и уголовное производство решили не возбуждать. Автомобиль взяли на хранение. Мужчина и его спутник пешком отправились в Россию.
Пострадала от рук незнакомца
14 июля сообщили, что в поселке Тойла 27-летнюю женщину ударил незнакомый ей мужчина.
Кража инструментов
В период с 8 по 13 июля из частного дома в деревне Конью Тойлаской волости украли различные инструменты, в том числе ручную циркулярную пилу, шлифовальную машину, узкую ножовку и шлифовальный станок. Ущерб - 1978 евро.
Домушники набросились на хозяина
14 июля сообщили, что злоумышленники проникли в квартиру по бульвару Тооме в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, накинулись на 31-летнего хозяина и украли телевизор, игровую приставку "Sony PlayStation", мобильный телефон и прочие вещи. Ущерб - 800 евро.
Из-за бани загорелся дом
15 июля в 00.41 сообщили, что в садоводческом товариществе "Tuhamäe" в деревне Рооду Тойлаской волости горит крыша жилого дома. На месте происшествия выяснилось, что людей в доме не было. Горели банное помещение и предбанник, также огонь распространился на жилую комнату в середине дома. Спасатели потушили пожар к 1.21. Причину возгорания установит следствие.