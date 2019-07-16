"Station Narva" привезет в осенний приграничный город нойз-рок и этереал-рейв

Вдобавок к ранее объявленным исландским первопроходцам электроники "GusGus" и русской звезде неоклассики Кириллу Рихтеру фестиваль раскроет имена еще девяти новых выступающих.

В пятницу, 20 сентября, на сцену центра "Vaba Lava" выйдет Айша Деви, чьи цифровые мантры, продленные гулкими битами и рейверскими ударами, а также притягательная манера выступления взорвали публику на несчетном количестве сцен от Сибири до Мехико.

Швейцарка непальского происхождения Деви считается одним из важнейших деятелей клубной музыки нового времени, а выпущенный в прошлом году ее долгоиграющий альбом "DNA Feelings" музыкальные журналисты назвали силой, "меняющей вибрации материального мира и волокна сущности". На "Station Narva" она выступит вместе с берлинским визуальным художником MFO с программой под названием "∞E=TRv".

В субботу, 21 сентября, одним из самых громогласных исполнителей станет исландская технодистопичная группа "Hatari", чье имя стало известно широкой публике благодаря выступлению на конкурсе "Евровидение" в этом году. На "Station Narva" сатирические шок-рокеры предлагают противоречивое, но и развлекательное представление, разоблачающее "беспощадную аферу под названием обыденность и бессмысленность каждой минуты, проведенной в тщетной гонке". Из столицы восточных соседей, Москвы, в Нарву прибудет "Интурист" - аудиовизуальный импропроект от Евгения Горбунова, зачинщика известной как публике в Эстонии, так и в остальной Европе группы "ГШ/Glintshake". Известный как непредсказуемая музыкальная авантюра "Интурист" выстраивает на каждом представлении новый, смещенный мир, составляющие которого распластались от машинного транса до ситуативной комедии. Из столицы Беларуси Минска приедут "Молчат Дома" - группа, очаровавшая в этом году на "Tallinn Music Week" как местную публику, так и зарубежных журналистов свои сплавом из русскоязычной неоготики и синти-попа.

Белорусская группа "Молчат Дома" покорила публику сплавом из русскоязычной неоготики и синти-попа. ФОТО: Частный архив

Также поднявший волну на этом "Tallinn Music Week" японский нойз-рок-дуэт "MOJA" встряхнет приграничный город своим выпущенным в апреле альбомом с юмористично противоречивым названием "Be Quiet".

Из отечественных артистов в программу добавлены четыре группы, с различными стилями и манерой. В клубе "Ro-Ro" состоится нарвский дебют уже более трех десятилетий действующего на нервы обществу и проверившего границы моторного грува "Psychoterror" на передовых с воплощением настоящего духа рок-н-ролла Фредди Грензманном.