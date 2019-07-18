МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.07-25.07

КУЛЬТУРА

Четверг, 18 июля

* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - концерт из серии "Полчаса органной музыки": Илона Биргеле (орган; Латвия). Вход свободный.

* Во внутреннем дворе Белой виллы в Тойла в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Летний джаз": "Sofia Rubina trio". Билет - 8 евро.

Пятница, 19 июля

* В Эстонском шахтном музее в Кохтла-Нымме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Меланхолические мужские песни": Маргус Пыльдсепп (вокал и гармошка), Яанус Янтсон (вокал и гитара), Марко Матвере (вокал и гитара). Билеты - 7-10 евро.

* На деревенской площади в Эрра Люганузеской волости в 20.00 - большой летний праздник "Храним свое культурное наследие". Выступают ансамбль "Väliharf" и женская группа "Omasoodu".

Суббота, 20 июля

* На мызе Мяэтагузе в 17.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Эдит Пиаф и Вторая мировая война": Ребекка Контус (вокал), Тийт Каллусте (аккордеон), Йоэль Реммель (рояль), Тааво Реммель (контрабас), Юллар Сааремяэ (Раквереский театр). Вход свободный.

Воскресенье, 21 июля

* В Тойласком порту в 17.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - концерт "Toila sadama rock & jazz": Хендрик Сал-Саллер (вокал, гитара), Эрко Лауримаа (гитара), Райво Тафенау (саксофон), Йоэль Реммель (рояль), Пеэду Кассь (бас), Каспар Каллусте (ударные). Вход свободный.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - заключительный концерт "Летний свинг": Неле-Лийс Вайксоо (вокал), Лембит Саарсалу (саксофон), Олав Эхала (рояль), Айн Аган (гитара), Тойво Унт (контрабас), Тоомас Рулл (ударные). Билеты - 10-15 евро.

Среда, 24 июля

* В Тудулиннаском Доме культуры в 20.00 - моноспектакль "Истории дядюшки Хейнара" Индрека Таалмаа. Билет - 5 евро.

Четверг, 25 июля

* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - концерт из серии "Полчаса органной музыки": молодые органисты Эрик Раямяэ (Эстония) и Федор Скопин (Москва, Россия; лауреат I премии международного конкурса органной музыки "Young Organist"). Вход свободный.

* Во дворе мызы Иллука в 19.00 - спектакль "Piip ja Tuut lähevad kosja". Билет - 15 евро, семейный билет - 50 евро.

СПОРТ

Четверг, 18 июля

* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - 20-й чемпионат Кохтла-Ярве по петанку, дуэты.

Суббота, 20 июля

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - празднование Международного дня шахмат.

Воскресенье, 21 июля

* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 11.00 - озерный бег и ходьба. Информация: www.alutagusesport.ee.

* На стадионе Иллукаской основной школы в 11.00 - этап Ида-Вирумааской серии по волейболу, 3vs3.

* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва-Транс" - "Тулевик" (Вильянди).

Вторник, 23 июля

* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 17.45 - этап "Suvevolle" летней волейбольной серии.

Среда, 24 июля

* На площадке для петанка на Вокаском стадионе в 18.00 - этап 6-го Кубка Вока по петанку, дуэты.

РАЗНОЕ

Суббота, 20 июля

* В Мяэтагузе с 10.00 до полуночи - День мызы Мяэтагузе: спортивные соревнования, театральные представления, концерты и другое. Информация: alutagusevald.ee.

* В Пярнаыуэ деревни Раннапунгерья Алутагузеской волости с 11.00 - День открытых хуторов.

Воскресенье, 21 июля

* На хуторе Тагавялья деревни Атсалама Алутагузеской волости с 10.00 до 17.00 - День открытых хуторов: кормление домашних животных, спектакль кийклаского театрального кружка "Nukatuka metsarahvas", мастерские для детей, столярная мастерская Меэлиса Кихула, хуторское кафе.

* В Пярнаыуэ деревни Раннапунгерья Алутагузеской волости с 11.00 - День открытых хуторов.