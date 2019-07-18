У подростка при въезде в Эстонию обнаружили гашиш
16 июля на Нарвский шоссейный погранпункт в направлении въезда в государство прибыл на линейном автобусе 16-летний гражданин Российской Федерации, на которого среагировала наркоищейка Налогово-таможенного департамента. Под сиденьем у юноши обнаружили футляр с веществом, которое, как установил экспресс-тест, является гашишем. Молодой человек признался, что вещество принадлежит ему, и его тест на наркотики тоже дал положительный результат. Визу подростка аннулировали, ему выдали на границе запрет на въезд, и юноша вернулся в Россию.
В ДТП с велосипедами пострадал ребенок
15 июля в 21.13 на нерегулируемом перекрестке улиц Академика Павлова и Калда в городе Силламяэ 69-летний велосипедист, выехав со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу двигавшемуся на велосипеде 12-летнему мальчику. Ребенок был вынужден резко затормозить, не справился с управлением и упал на проезжую часть. Мальчика доставили в отделение экстренной медицины Нарвской больницы.
Нападения на улице
16 июля на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве женщина, личность которой до сих пор не установлена, набросилась на 52-летнюю женщину.
В тот же день на улице Раквере в Нарве 51-летняя женщина подверглась нападению со стороны незнакомого ей мужчины.
16 июля поступило сообщение, что на улице Кеск в Силламяэ напали на 40-летнего мужчину. В ходе потасовки мужчина обронил мобильный телефон, и нападавший его забрал. Ущерб - 300 евро.
Ударил соседа
14 июля на 1-й улице Йыэ в Нарве 55-летнего мужчину ударил его сосед.
Из квартиры унесли золото
15 июля сообщили о краже золотых украшений и ноутбука из квартиры по улице Олеви в Кохтла-Ярве. Ущерб - 1500 евро.
Взял заем на чужое имя
12 июля неустановленное лицо оформило на имя 68-летней жительницы Кохтла-Ярве заем на сумму 3990 евро.
В магазине расплатились фальшивкой
12 июля в магазине в городе Кивиыли обнаружили поддельную купюру номиналом 50 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.