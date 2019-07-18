У подростка при въезде в Эстонию обнаружили гашиш

В ДТП с велосипедами пострадал ребенок

15 июля в 21.13 на нерегулируемом перекрестке улиц Академика Павлова и Калда в городе Силламяэ 69-летний велосипедист, выехав со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу двигавшемуся на велосипеде 12-летнему мальчику. Ребенок был вынужден резко затормозить, не справился с управлением и упал на проезжую часть. Мальчика доставили в отделение экстренной медицины Нарвской больницы.

Нападения на улице

16 июля на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве женщина, личность которой до сих пор не установлена, набросилась на 52-летнюю женщину.

В тот же день на улице Раквере в Нарве 51-летняя женщина подверглась нападению со стороны незнакомого ей мужчины.

16 июля поступило сообщение, что на улице Кеск в Силламяэ напали на 40-летнего мужчину. В ходе потасовки мужчина обронил мобильный телефон, и нападавший его забрал. Ущерб - 300 евро.

Ударил соседа

14 июля на 1-й улице Йыэ в Нарве 55-летнего мужчину ударил его сосед.

Из квартиры унесли золото

15 июля сообщили о краже золотых украшений и ноутбука из квартиры по улице Олеви в Кохтла-Ярве. Ущерб - 1500 евро.

Взял заем на чужое имя

12 июля неустановленное лицо оформило на имя 68-летней жительницы Кохтла-Ярве заем на сумму 3990 евро.

В магазине расплатились фальшивкой

12 июля в магазине в городе Кивиыли обнаружили поддельную купюру номиналом 50 евро.

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