Сб, 20.07.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

В аварии пострадал человек
Полицейская сводка, 17-18 июля 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

18 июля в 16.35 на 6-м километре дороги Йыхви - Васкнарва в Йыхвиской волости 42-летняя женщина за рулем легкового автомобиля "Volkswagen Vento" начала выполнять левый поворот и выехала наперерез обгонявшему ее легковому автомобилю "Mitsubishi Pajero", которым управлял 49-летний мужчина. Водителя "Volkswagen" доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Поднял руку на мать

17 июля в городе Пюсси Люганузеской волости 30-летний мужчина ударил свою 50-летнюю мать. Полицейские задержали мужчину.

Угнали грузовик

17 июля сообщили, что на улице Каэвури в Кохтла-Ярве с территории предприятия угнали грузовик "Mercedes-Benz". Ущерб - 6000 евро. Кража была совершена в период с июня 2018 по июль этого года.

Грабитель загремел в полицию

17 июля поступило сообщение, что на улице Кеск в Силламяэ у 35-летнего мужчины потребовали сигареты и банковскую карточку, а также напали на него. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 57-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.

В Ахтме ударили женщину

18 июля сообщили, что 15 июля в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 49-летнюю женщину ударил ее знакомый.

Из такси пропала сумка

12 июля в Нарве присвоили забытую в такси сумку, в которой находились личные вещи и мобильный телефон "Samsung". Ущерб - 290 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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