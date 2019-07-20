В аварии пострадал человек

Поднял руку на мать

17 июля в городе Пюсси Люганузеской волости 30-летний мужчина ударил свою 50-летнюю мать. Полицейские задержали мужчину.

Угнали грузовик

17 июля сообщили, что на улице Каэвури в Кохтла-Ярве с территории предприятия угнали грузовик "Mercedes-Benz". Ущерб - 6000 евро. Кража была совершена в период с июня 2018 по июль этого года.

Грабитель загремел в полицию

17 июля поступило сообщение, что на улице Кеск в Силламяэ у 35-летнего мужчины потребовали сигареты и банковскую карточку, а также напали на него. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 57-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.

В Ахтме ударили женщину

18 июля сообщили, что 15 июля в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 49-летнюю женщину ударил ее знакомый.

Из такси пропала сумка

12 июля в Нарве присвоили забытую в такси сумку, в которой находились личные вещи и мобильный телефон "Samsung". Ущерб - 290 евро.

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