Шоссе Таллинн-Нарва будет закрыто для безопасной транспортировки обнаруженной авиабомбы

Сегодня, 22 июля в 18.45 будет закрыт участок шоссе Таллинн-Нарва на 206-208-м километре. Сделано это будет для того, чтобы можно было безопасно транспортировать бомбу на полигон Сиргала, где пройдет ее уничтожение. На месте движение будет регулировать полиция.
18 июля в центр тревоги сообщили, что местный житель с помощью детектора нашел в деревне Солдина боеприпас. Прибывшие на место саперы Восточно-Эстонской бомбовой группы констатировали, что боеприпас является авиационной бомбой, весом порядка 250 килограммов.
По словам руководителя Восточно-Эстонской бомбовой группы Рауно Райдлоо, речь идет о советской авиабомбе FAB-250, которая содержит около 120 килограммов взрывчатого вещества и подобную которой в последний раз находили 15 апреля 2016 года неподалёку и от нынешней находки.