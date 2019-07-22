Шоссе Таллинн-Нарва будет закрыто для безопасной транспортировки обнаруженной авиабомбы

Сегодня, 22 июля в 18.45 будет закрыт участок шоссе Таллинн-Нарва на 206-208-м километре. Сделано это будет для того, чтобы можно было безопасно транспортировать бомбу на полигон Сиргала, где пройдет ее уничтожение. На месте движение будет регулировать полиция.