"Американский снайпер" прервал безвыигрышную серию "Транса"

С начала матча не прошло и минуты, а "Тулевик" уже воспользовался тем, что нарвитяне вернулись с матча Лиги Европы, проходившем в Черногории, только в субботу ранним утром и не выспались как следует. Уже в ходе первой атаки мяч оказался за спиной защищавшего ворота "Транса" в тот день Алексея Матросова после того, как в штрафной получил мяч оставшийся без присмотра бывший нападающий сборной Эстонии Каймар Сааг.

Нарвитяне смогли поквитаться в конце первого тайма, когда благодаря трем голам американца Эрика МакВудса "Транс" за четверть часа отыграл пропущенный мяч и повел в счете - 3:1. В ситуации с первым голом, на 30-й минуте, МакВудсу повезло, так как отправленным им в сторону ворот мягким ударом по дуге мяч проскользнул между пальцами вратаря "Тулевика" Карла-Ромета Нымма и закатился в ворота.

Спустя 11 минут МакВудс показал, что умеет бить гораздо сильнее, приняв пас от Йозефа Салисте и заколотив мяч с десяти метров в угол ворот.

Через несколько минут американец сделал ставку на одну из своих сильных сторон - скорость бега, выходя один на один с вратарем Вильянди. Силовой прием, проведенный пытавшимся его остановить защитником, судья счел заслуживающим пенальти, и МакВудс сам же его реализовал.

Во втором тайме Танель Ланг сократил отставание Вильянди на один гол, но "Транс" в этот раз все же сумел победить дома.