МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 25.07-01.08

КУЛЬТУРА

Четверг, 25 июля

* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - концерт из серии "Полчаса органной музыки": молодые органисты Эрик Раямяэ (Эстония) и Федор Скопин (Москва, Россия; лауреат I премии международного конкурса органной музыки "Young Organist"). Вход свободный.

* Во дворе мызы Иллука в 19.00 - спектакль "Piip ja Tuut lähevad kosja". Билет - 15 евро, семейный билет - 50 евро.

Пятница, 26 июля

* В Раннапунгерья с 18.00 - Концерт у маяка: Авинурмеский духовой оркестр, Рита Рей и "Estonian Dixieland Band", мужской хор "Forestalia", Яак Соояэр, Роберт Линна, Хенно Кельп, Кристьян Каллас, "Mahavok", Анет Вайкмаа и Мартен Кунингас. Точная информация: http://www.kaunismuusika.ee/tuletorni-kontsert/tutvustus/.

* В Нарва-Йыэсуу с 18.00 - "Each Beach Fest". Точная информация - на странице мероприятия в "Facebook".

* На певческой сцене в Тойла в 19.00 - "Igaühel neli nägu", шуточная программа Театра комедии. Участие принимают Тарво Кралль, Хенрик Норманн, Кайли Няреп и Эва Пюсса. Билеты: предварительно - 14-16 евро, в день представления - 15-17 евро.

Суббота, 27 июля

* В Раннапунгерья с 17.00 - Концерт у маяка: "Loodus, lood, rännud ja laulud" Хендрика Рельве в Пярнаыуэ, биг-бенд "Mickey's", Тыну Раадик, "Radar", Рейн Раннап и "Ott Lepland Band", Айвар Томмингас, Вайко Эплик, Вамбола Фукс, Мати Ваарманн. Точная информация: http://www.kaunismuusika.ee/tuletorni-kontsert/tutvustus/.

* В Нарва-Йыэсуу с 17.00 - "Each Beach Fest". Точная информация - на странице мероприятия в "Facebook".

Четверг, 1 августа

* У Пюссиского терриконика в 22.00 - концерт фестиваля "Purfest": Тийт Кикас и лазерная арфа.

СПОРТ

Суббота, 27 июля

* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 10.00 - фестиваль уличного баскетбола.

Воскресенье, 28 июля

* В Удриа в 9.00 - старт народного похода "Открой свои родные края", маршрут: Удриа - Муммассааре - Синимяэ.

* На площадке для петанка у йыхвиского центра отдыха "Нептун" в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, трио.

* В парке мызы Майдла в 14.00 - мемориал Хейно Липпа по толканию ядра.

* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 15.00 - этап веловечеров "Põlev Kivi".

Вторник, 30 июля

* На роллерной трассе в Мяэтагузе в 18.00 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.

* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап "Suvevolle", летней волейбольной серии.

Среда, 31 июля

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Хелиос" (Выру).

Четверг, 1 августа

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Флора U19" (Таллинн).

РАЗНОЕ

Суббота, 27 июля

* В парке мызы Майдла с 13.00 - День Люганузеской волости.

Воскресенье, 28 июля

* В Люганузеской волости - день домашних кафе "Лучше свой соленый хлеб, чем чужой бутерброд". Точная информация: www.lyganuse.ee.