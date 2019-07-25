На празднике спорта будут зажигать инструкторы из Санкт-Петербурга и Австралии

Нарвские фитнес-тренеры организуют в Нарва-Йыэсуу второй летний зумба-марафон. По словам координатора из клуба "MyFitness" Анны Марковой, место выбрали неслучайно: в теплое время года именно в Нарва-Йыэсуу можно встретить больше отдыхающих людей, готовых поучаствовать, а Светлый парк - излюбленное место для прогулок.

Прошлый марафон собрал около ста участников, которые приехали специально и охотно присоединялись "с улицы". Для приюта животных в Пяйте передали 500 евро. Инициаторы решили продолжить, мечтая привлечь еще большую аудиторию, тем более что уже нет сомнений: погода им благоприятствует.

Можно освоить за один урок

Зумба - это танцевальная фитнес-программа, основа этого направления аэробной нагрузки - ритмичные движения, выполняемые под специфическую музыку - упрощенную версию сальсы, меренге, кумбии, реггетона и прочих танцев. Зумба посильна для всех, вне зависимости от уровня физической подготовки и танцевальных способностей. Даже тот, кто вообще ни разу не танцевал, может освоить движения за один урок.

- Многие полюбили ее за простоту движений, посильных для любого, независимо от возраста или физической подготовки, за то, что почти не замечая нагрузки за два часа можно потратить больше тысячи калорий, - подчеркивает собеседница. - Сама преподаю зумбу в Нарве около четырех лет, и мне лично тренинг по душе еще и тем, что танцы всегда дают ощущение праздника - не тренировка, а вечеринка.

В Ида-Вирумаа зумбу преподают около десяти сертифицированных инструкторов, и хотя точной статистики у Анны нет, она знает, что в клубах постоянно занимаются этим тренингом около двухсот человек. Ну а те, кто с ним пока не знаком, тоже имеют шанс стать его поклонниками, прикоснувшись к зумбе на предстоящем благотворительном мероприятии.

На празднике спорта можно потанцевать и помочь

Двухчасовой танцевальный марафон стартует в 17.00. Участников ждут зажигательные ритмы и самые горячие танцы от семи инструкторов из Нарвы, Йыхви, Санкт-Петербурга и даже из далекой Австралии.

- Из Северной столицы России приедет Александр Ушаков, с которым наш клуб активно сотрудничает и его занятия полюбились нарвитянам. Но в благотворительном марафоне он будет участвовать впервые. Ждем также Эрика Перцева, в недалеком прошлом он возглавлял спортхолл в Синимяэ, а потом уехал в Австралию и в субботнем мероприятии будет представлять эту далекую страну.

Регистрация участников марафона проходит на месте, плата за участие - 5 евро, но приветствуются и более крупные суммы. По словам Анны, прошлогодний марафон показал, что свою финансовую лепту в копилку вносили и просто зрители.