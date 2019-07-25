Пропали три велосипеда
В период с 14 по 22 июля из подвала многоквартирного дома по бульвару Эстония в Ахтме украли три велосипеда общей стоимостью 760 евро.
С женщиной расплатились фальшивкой
В понедельник 60-летняя женщина сообщила в полицию, что она купила товар у дороги в Нарва-Йыэсуу и позднее обнаружила, что ей дали в качестве сдачи 20-евровую купюру с признаками подделки.
Сын ударил отца
В понедельник в квартире по улице Катсе в Кохтла-Ярве 42-летний мужчина ударил своего отца по лицу. Обидчик задержан полицией.
Угрожал убить свою мать
Полиция задержала в качестве подозреваемого 51-летнего мужчину, который во вторник на улице Хейна в Кивиыли угрожал убить свою мать.
Гражданин Израиля вернулся в Россию
Пограничники Нарвского погранпункта не пустили в Эстонию прибывшего из России на поезде гражданина Израиля 1995 года рождения, у которого отсутствовали документы, необходимые для въезда в страну, а также было недостаточно денег с учетом цели поездки.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.