Чт, 25.07.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Пропали три велосипеда
Полицейская сводка, 22-23 июля 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В период с 14 по 22 июля из подвала многоквартирного дома по бульвару Эстония в Ахтме украли три велосипеда общей стоимостью 760 евро.

С женщиной расплатились фальшивкой

В понедельник 60-летняя женщина сообщила в полицию, что она купила товар у дороги в Нарва-Йыэсуу и позднее обнаружила, что ей дали в качестве сдачи 20-евровую купюру с признаками подделки.

Сын ударил отца

В понедельник в квартире по улице Катсе в Кохтла-Ярве 42-летний мужчина ударил своего отца по лицу. Обидчик задержан полицией.

Угрожал убить свою мать

Полиция задержала в качестве подозреваемого 51-летнего мужчину, который во вторник на улице Хейна в Кивиыли угрожал убить свою мать.

Гражданин Израиля вернулся в Россию

Пограничники Нарвского погранпункта не пустили в Эстонию прибывшего из России на поезде гражданина Израиля 1995 года рождения, у которого отсутствовали документы, необходимые для въезда в страну, а также было недостаточно денег с учетом цели поездки.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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