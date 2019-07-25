Пропали три велосипеда

С женщиной расплатились фальшивкой

В понедельник 60-летняя женщина сообщила в полицию, что она купила товар у дороги в Нарва-Йыэсуу и позднее обнаружила, что ей дали в качестве сдачи 20-евровую купюру с признаками подделки.

Сын ударил отца

В понедельник в квартире по улице Катсе в Кохтла-Ярве 42-летний мужчина ударил своего отца по лицу. Обидчик задержан полицией.

Угрожал убить свою мать

Полиция задержала в качестве подозреваемого 51-летнего мужчину, который во вторник на улице Хейна в Кивиыли угрожал убить свою мать.

Гражданин Израиля вернулся в Россию

Пограничники Нарвского погранпункта не пустили в Эстонию прибывшего из России на поезде гражданина Израиля 1995 года рождения, у которого отсутствовали документы, необходимые для въезда в страну, а также было недостаточно денег с учетом цели поездки.

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