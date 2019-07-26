ВИДЕО Руководителей Йыхвиской волости снова ждет голосование по вотуму недоверия

Инициаторы вотума недоверия считают, что волостная управа не сумела управлять волостью на основе знаний, бескорыстно, честно и беспристрастно в интересах и на благо всех жителей волости.

Лидер оппозиции Нина Негласон сказала, что вотум недоверия направлен не столько против Макса Каура, занявшего должность волостного старейшины только в апреле, сколько против волостной управы в целом и ее стиля управления.

Макс Каур сказал, что подача заявлений о выражении недоверия - это часть демократии, но заверил, что такого честного волостного управления, как сейчас, в Йыхви не было очень давно.

Что касается председателя волостного собрания Эдуарда Эаста, то авторы вотума недоверия отмечают, что до сих пор остается неясным, за выполнение каких задач ему платят зарплату в размере 2500 евро.

В Йыхвиском волостном собрании 21 депутат, в четверг присутствовали 16. Под заявлением о выражении недоверия Эдуарду Эасту подписались восемь, под заявлением о вотуме недоверия волостной управе - семь депутатов. По словам Нины Негласон, имеется подтверждение 11 депутатов, что на следующем заседании они проголосуют за вотум недоверия.

Примечательно, что член Рийгикогу и бывший волостной старейшина Мартин Репинский подал в волостную избирательную комиссию заявление о восстановлении своих депутатских полномочий с 1 августа. Если он придет в волостное собрание, оттуда придется уйти замещающей его и находящейся с ним в близких отношениях Екатерине Васильевой, которая сейчас является также заместителем председателя волостного собрания.