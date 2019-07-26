ВИДЕО Руководителей Йыхвиской волости снова ждет голосование по вотуму недоверия
На заседании Йыхвиского волостного собрания в четверг оппозиция подала заявление о выражении недоверия как председателю волостного собрания Эдуарду Эасту, заместителю председателя Елене Безводицкой, так и волостной управе во главе с Максом Кауром.
Инициаторы вотума недоверия считают, что волостная управа не сумела управлять волостью на основе знаний, бескорыстно, честно и беспристрастно в интересах и на благо всех жителей волости.
Лидер оппозиции Нина Негласон сказала, что вотум недоверия направлен не столько против Макса Каура, занявшего должность волостного старейшины только в апреле, сколько против волостной управы в целом и ее стиля управления.
Макс Каур сказал, что подача заявлений о выражении недоверия - это часть демократии, но заверил, что такого честного волостного управления, как сейчас, в Йыхви не было очень давно.
Что касается председателя волостного собрания Эдуарда Эаста, то авторы вотума недоверия отмечают, что до сих пор остается неясным, за выполнение каких задач ему платят зарплату в размере 2500 евро.
В Йыхвиском волостном собрании 21 депутат, в четверг присутствовали 16. Под заявлением о выражении недоверия Эдуарду Эасту подписались восемь, под заявлением о вотуме недоверия волостной управе - семь депутатов. По словам Нины Негласон, имеется подтверждение 11 депутатов, что на следующем заседании они проголосуют за вотум недоверия.
Примечательно, что член Рийгикогу и бывший волостной старейшина Мартин Репинский подал в волостную избирательную комиссию заявление о восстановлении своих депутатских полномочий с 1 августа. Если он придет в волостное собрание, оттуда придется уйти замещающей его и находящейся с ним в близких отношениях Екатерине Васильевой, которая сейчас является также заместителем председателя волостного собрания.
Эдуард Эаст вчера не смог сказать, когда созовет следующее заседание. Он не исключил, что оно может вновь состояться ранним утром. "Но, разумеется, в рамках рабочего дня, - сказал он, отметив, что не видит в подаче заявления о выражении недоверия ничего особенного. - К этому нужно быть готовым в начале заседания каждые три месяца".