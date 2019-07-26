Чемпион мира первым отправил диск в полет

Возможностью испытать себя на меткость и сфотографироваться вместе с чемпионом мира воспользовались в том числе руководители Йыхвиской волости и некоторые депутаты.

Йыхви теперь является пятым местом в Ида-Вирумаа наряду с Мяэтагузе, Паннъярве, Кивиыли и Вока, где есть полноразмерный парк для диск-гольфа с 18 корзинами. Профессиональный игрок в диск-гольф Грегг Барсби прибыл в Эстонию для участия в стартовавшем в пятницу в Мяэтагузе турнире "Alutaguse Open", на который съехались около двухсот игроков из десяти стран.