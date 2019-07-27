ОПРОС: Повысили ли ваше чувство безопасности на дорогах мобильные измерители скорости?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Лео АРИКАЙНЕН: - Однозначно - да. Такие вещи всегда действуют позитивно, заставляя даже аккуратных водителей быть еще более внимательными. А оправдаются ли надежды инициаторов - посмотрим.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Юлия ТАРУТИНА: - Это хорошо, хотя сама пока только как пассажир, но собираюсь стать автомобилистом - хочу купить машину и начать ездить. Если другие водители дисциплинированные, то это и новичкам за рулем больше уверенности придает. Другой вопрос, что многие дороги у нас плохие. Много еще чего надо устанавливать и улучшать.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ: - Несомненно, что благодаря мобильным измерителям скорости нарушителей на дорогах должно стать меньше, в какой-то степени это всех дисциплинирует. Лично я давно за рулем и всегда стараюсь не нарушать скоростной режим, но ведь у каждого водителя бывают ситуации, когда нажимаешь на газ там, где не рекомендуется...

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Валерий МАХНОВЕЦКИЙ: - Чувство безопасности это нововведение точно должно повысить, потому что нарушителей будет меньше.