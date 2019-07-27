ОПРОС: Повысили ли ваше чувство безопасности на дорогах мобильные измерители скорости?

С 7 июля полиция использует передвижные камеры измерения скорости. За две недели стражи правопорядка с их помощью выписали более тысячи штрафов.
Лео АРИКАЙНЕН:
- Однозначно - да. Такие вещи всегда действуют позитивно, заставляя даже аккуратных водителей быть еще более внимательными. А оправдаются ли надежды инициаторов - посмотрим.
Юлия ТАРУТИНА:
- Это хорошо, хотя сама пока только как пассажир, но собираюсь стать автомобилистом - хочу купить машину и начать ездить. Если другие водители дисциплинированные, то это и новичкам за рулем больше уверенности придает. Другой вопрос, что многие дороги у нас плохие. Много еще чего надо устанавливать и улучшать.
Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ:
- Несомненно, что благодаря мобильным измерителям скорости нарушителей на дорогах должно стать меньше, в какой-то степени это всех дисциплинирует. Лично я давно за рулем и всегда стараюсь не нарушать скоростной режим, но ведь у каждого водителя бывают ситуации, когда нажимаешь на газ там, где не рекомендуется...
Валерий МАХНОВЕЦКИЙ:
- Чувство безопасности это нововведение точно должно повысить, потому что нарушителей будет меньше.
Максим ВИРОЛАЙНЕН:
- Допускаю, что камер как стационарных, так и мобильных должно на дорогах еще больше стоять. Автомобилисты разные бывают, но всегда спокойнее ехать, зная, что движение контролирует "зоркий глаз".