Нарвитянки пострадали от рук супругов

В тот же день поступило сообщение с проспекта Кангеласте, где 47-летний мужчина поднял руку на свою 46-летнюю супругу.

Полиция также задержала в качестве подозреваемого 34-летнего мужчину, который в ночь на пятницу на улице Пушкина ударил свою 33-летнюю спутницу жизни.

Поймали грабителя

Полиции удалось задержать 33-летнего мужчину, которого подозревают в том, что в четверг вечером возле дома по улице Йоала в Нарве он отнял у мужчины мобильный телефон.

"BMW" остался без зеркал

В ночь на четверг с автомобиля "BMW", припаркованного около дома по улице Ранна в Силламяэ, сняли зеркала заднего вида. Размер причиненного ущерба - 400 евро.

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