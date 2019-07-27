Нарвитянки пострадали от рук супругов
Полиция получила сообщение, что в среду вечером в квартире по улице Раху в Нарве 30-летний мужчина ударил свою 28-летнюю супругу.
В тот же день поступило сообщение с проспекта Кангеласте, где 47-летний мужчина поднял руку на свою 46-летнюю супругу.
Полиция также задержала в качестве подозреваемого 34-летнего мужчину, который в ночь на пятницу на улице Пушкина ударил свою 33-летнюю спутницу жизни.
Поймали грабителя
Полиции удалось задержать 33-летнего мужчину, которого подозревают в том, что в четверг вечером возле дома по улице Йоала в Нарве он отнял у мужчины мобильный телефон.
"BMW" остался без зеркал
В ночь на четверг с автомобиля "BMW", припаркованного около дома по улице Ранна в Силламяэ, сняли зеркала заднего вида. Размер причиненного ущерба - 400 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.