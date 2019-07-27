Сб, 27.07.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Переход Аллана Мянда в лагерь оппозиции может привести к смене власти в Йыхви

Аллан Мянд и предыдущий старейшина Йыхвиской волости Мартин Репинский последние полтора года действовали в местной политике рука об руку. Не планируют ли они в августе, когда Репинский восстановит свой статус депутата, отстранить от власти лагерь Осипенко?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Уже третья за год попытка выразить недоверие властителям Йыхви имеет больше шансов на успех, чем предыдущие, поскольку в этот раз в лагерь оппозиции перешел прежде входивший в коалицию член волостного собрания предприниматель Аллан Мянд из фракции Центристской партии.

На заседании Йыхвиского волостного собрания в четверг оппозиция подала заявление о выражении недоверия как председателю волостного собрания Эдуарду Эасту, заместителю председателя Елене Безводицкой, так и волостной управе во главе с Максом Кауром.

Необходимые голоса якобы имеются 

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