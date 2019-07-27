Переход Аллана Мянда в лагерь оппозиции может привести к смене власти в Йыхви

Аллан Мянд и предыдущий старейшина Йыхвиской волости Мартин Репинский последние полтора года действовали в местной политике рука об руку. Не планируют ли они в августе, когда Репинский восстановит свой статус депутата, отстранить от власти лагерь Осипенко?

Уже третья за год попытка выразить недоверие властителям Йыхви имеет больше шансов на успех, чем предыдущие, поскольку в этот раз в лагерь оппозиции перешел прежде входивший в коалицию член волостного собрания предприниматель Аллан Мянд из фракции Центристской партии.