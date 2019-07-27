Переход Аллана Мянда в лагерь оппозиции может привести к смене власти в Йыхви

Уже третья за год попытка выразить недоверие властителям Йыхви имеет больше шансов на успех, чем предыдущие, поскольку в этот раз в лагерь оппозиции перешел прежде входивший в коалицию член волостного собрания предприниматель Аллан Мянд из фракции Центристской партии.
На заседании Йыхвиского волостного собрания в четверг оппозиция подала заявление о выражении недоверия как председателю волостного собрания Эдуарду Эасту, заместителю председателя Елене Безводицкой, так и волостной управе во главе с Максом Кауром.