Проект нового облика городской площади в Кивиыли ожидают к концу года

Обустройство городской площади, расположенной между кивиылискими торговыми центрами и школьным зданием, изначально не получило поддержку из программы повышения конкурентоспособности регионов, однако будет реализовано благодаря удешевлению других проектов. Согласно предварительному проекту, обустройство площади обойдется в 330000 евро, из которых 280000 получат в качестве дотации.

В 2017 году город составил предварительный проект, в котором определились с планировочным решением, техносетями и архитектурной частью площади. Поскольку с момента проектирования до реального строительства прошло несколько лет, в течение которых ситуация на месте изменилась, Люганузеская волость хочет пересмотреть тогдашний проект и обновить его.

Тендер с целью найти проектировщика провели в июне, и готовый проект, на основании которого смогут уже объявить тендер на строительство, ждут от проектировщика к декабрю.

Строительство площади останется на следующий год, как и внесение собственного участия в размере 50000 евро.

По словам советника по развитию Люганузеской волости Ану Неэдо, в случае Кивиыли стоит говорить не о шикарной центральной площади, подобной тем, которые появились в некоторых малых городах, а - из-за скромного бюджета - скорее, о приведении территории в порядок. На участке между кивиылискими торговыми центрами и школьным зданием должны появиться рынок, игровая площадка, прогулочные дорожки, скамьи и возможности для проведения досуга.