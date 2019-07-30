Вт, 30.07.2019
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Проект нового облика городской площади в Кивиыли ожидают к концу года

Сколько из того, что зафиксировали на бумаге в 2017 году, сохранится, выяснится к декабрю, когда должно быть готово новое решение.

ФОТО: эскиз / Кивиылиское горуправление

Люганузеская волость заключила договор о пересмотре старого проекта городской площади Кивиыли, в том числе элементов оформления и ландшафтного дизайна; подготовка проекта нового облика площади к стадии строительства должна завершиться к концу этого года.

Обустройство городской площади, расположенной между кивиылискими торговыми центрами и школьным зданием, изначально не получило поддержку из программы повышения конкурентоспособности регионов, однако будет реализовано благодаря удешевлению других проектов. Согласно предварительному проекту, обустройство площади обойдется в 330000 евро, из которых 280000 получат в качестве дотации.

В 2017 году город составил предварительный проект, в котором определились с планировочным решением, техносетями и архитектурной частью площади. Поскольку с момента проектирования до реального строительства прошло несколько лет, в течение которых ситуация на месте изменилась, Люганузеская волость хочет пересмотреть тогдашний проект и обновить его.

Тендер с целью найти проектировщика провели в июне, и готовый проект, на основании которого смогут уже объявить тендер на строительство, ждут от проектировщика к декабрю.

Строительство площади останется на следующий год, как и внесение собственного участия в размере 50000 евро. 

По словам советника по развитию Люганузеской волости Ану Неэдо, в случае Кивиыли стоит говорить не о шикарной центральной площади, подобной тем, которые появились в некоторых малых городах, а - из-за скромного бюджета - скорее, о приведении территории в порядок. На участке между кивиылискими торговыми центрами и школьным зданием должны появиться рынок, игровая площадка, прогулочные дорожки, скамьи и возможности для проведения досуга.

Заодно с новой площадью поначалу планировали изменить также организацию дорожного движения на проходящей рядом улице Пыллу. Именно то, что волость тем временем заасфальтировала улицу Пыллу, и послужило одной из причин необходимости пересмотра и модернизации составленного в 2017 году проекта.

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