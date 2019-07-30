Насилие над женщинами в выходные
В пятницу вечером на садовом участке по улице Пяйкезе на Кява в Кохтла-Ярве 49-летний мужчина ударил по лицу свою 45-летнюю супругу.
В воскресенье поздним вечером полиция задержала в Нарве 40-летнего мужчину, который в квартире по улице Раквере избил свою 39-летнюю спутницу жизни.
В ночь на воскресенье в отеле по улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу 42-летний мужчина ударил свою 30-летнюю бывшую супругу. И этот мужчина задержан полицией.
Полиция задержала также 50-летнего мужчину, в отношении которого поступило сообщение, что в прошлый вторник в квартире по улице Сакала в Кохтла-Ярве он несколько раз ударил свою бывшую спутницу жизни в возрасте 48 лет.
Угрозы в адрес женщин
В пятницу поздним вечером в квартире по улице Эндла в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина пригрозил убийством своей 36-летней супруге. Полиция задержала мужчину.
В субботу ранним утром возле дома по улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве 30-летний мужчина угрожал своей 33-летней спутнице жизни.
Мужчина пал жертвой грабителя
В ночь на субботу в Нарва-Йыэсуу 36-летний мужчина стал жертвой ограбления. Преступник отнял у него сумку с деньгами, документами и ключами. Размер ущерба - 124 евро.
В Нарва-Йыэсуу подожгли машину
В ночь на субботу на улице Парги в Нарва-Йыэсуу горел легковой автомобиль "Škoda Superb". Полиция расследует возгорание автомобиля, ущерб от которого составил 15000 евро, по статье о повреждении имущества.
Штраф за прогулку на лодке в Россию
Пограничники Васкнарвского кордона выписали штраф двум лицам, которые в воскресенье в 11.26 пересекли на реке Нарве на лодке контрольную линию между Эстонией и Россией, после чего вернулись на эстонский берег.