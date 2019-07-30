ОДИН ВОПРОС: Почему вы не включаете в повестку дня проект об уменьшении вашей зарплаты?

Оппозиция Йыхвиского волостного собрания еще в апреле подала проект, предусматривающий сокращение выплачиваемой сейчас председателю волостного собрания зарплаты в размере 2500 евро почти в три раза, однако его до сих пор не обсудили, поскольку он пока не вошел в повестку дня ни одного заседания. В апреле коалиционные депутаты сняли проект с повестки дня и решили направить его в волостное управление для анализа. Хотя он был выполнен в начале июня, вопрос не попал в повестку дня и на следующих заседаниях волостного собрания.