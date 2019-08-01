Чт, 1.08.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

ИСТОРИЯ: Поклон Учителю
1 августа - 90-летняя годовщина со дня рождения Олава Райе

По словам Олава Райе, работа в хоре дарит жизни красивые моменты, светлые впечатления, которые придают сил продолжать.

ФОТО: Частный архив

Юбилейный певческий праздник, который подарил нам незабываемые моменты и впечатления, еще очень-очень долго будет жить в душах и сердцах. Мы по праву гордимся своей песенной и танцевальной традицией, которая объединяет и возвышает нас.

Концерт первого дня певческого праздника со сложным репертуаром был выражением искренней и глубокой благодарности всем руководителям, учителям, которые на протяжении десятилетий заботились о том, чтобы традиции сохранялись, чтобы культурной и образовательной жизни сопутствовал только успех.

Именно сегодня уместно вспомнить заслуженного школьного и хорового руководителя, исконного вирумаасца Олава Райе.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ