ИСТОРИЯ: Поклон Учителю
Юбилейный певческий праздник, который подарил нам незабываемые моменты и впечатления, еще очень-очень долго будет жить в душах и сердцах. Мы по праву гордимся своей песенной и танцевальной традицией, которая объединяет и возвышает нас.
Концерт первого дня певческого праздника со сложным репертуаром был выражением искренней и глубокой благодарности всем руководителям, учителям, которые на протяжении десятилетий заботились о том, чтобы традиции сохранялись, чтобы культурной и образовательной жизни сопутствовал только успех.