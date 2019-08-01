Злоумышленники подожгли гаражные боксы

Во вторник вечером на улице Эндла в Кохтла-Ярве горели восемь гаражных боксов. В ходе работ по тушению из них извлекли два получивших повреждения легковых автомобиля. По оценке Спасательного департамента, причиной пожара был поджог. На тушение возгорания, которое заметили после девяти часов вечера, ушло около двух часов.