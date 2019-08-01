Злоумышленники подожгли гаражные боксы
Во вторник вечером на улице Эндла в Кохтла-Ярве горели восемь гаражных боксов. В ходе работ по тушению из них извлекли два получивших повреждения легковых автомобиля. По оценке Спасательного департамента, причиной пожара был поджог. На тушение возгорания, которое заметили после девяти часов вечера, ушло около двух часов.
Ударил кулаком по голове
В понедельник ранним утром в квартире по улице Кеск в Силламяэ 43-летний мужчина ударил свою 52-летнюю спутницу жизни кулаком по голове.
У женщины отняли сумку
В воскресенье ранним утром на аллее Пяхклимяэ в Нарве у 27-летней женщины отняли сумку, в которой находились телефон, кошелек и ключи. Ущерб составил около 300 евро.
Прокатились на чужой машине
В ночь на вторник был угнан припаркованный на улице Мальми в Нарве легковой автомобиль "Opel Vectra", который позднее нашли на улице Пушкина.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.