МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.08-08.08

КУЛЬТУРА

Четверг, 1 августа

* У Пюссиского терриконика в 22.00 - концерт фестиваля "Purfest": Тийт Кикас и лазерная арфа.

Пятница, 2 августа

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт Норвежского молодежного симфонического оркестра. В программе: Лудвиг Иргенс-Йенсен, Эдуард Тубин, Петр Чайковский. Билет - 9 евро, детям до 16 лет и пенсионерам вход свободный.

* В Кивиылиском приключенческом центре в 19.00 - концерт в рамках фестиваля "Purfest": live-бенд Генки и Пауля Оя, а также Уку Ароп alias Суур Папа. Билет - 10 евро, на два дня билет в предварительной продаже - 15 евро.

Суббота, 3 августа

* В йыхвиской Михайловской церкви в 17.00 - концерт "Летние встречи". Выступают Оля Раудонен (виолончель) и Елена Осипова (гитара). Вход свободный.

* На карьере "Айду" в 19.00 - концерт в рамках фестиваля "Purfest": "J.M.K.E.", "Kosmikud", "Must Hunt". Билет - 10 евро, на два дня билет в предварительной продаже - 15 евро.

Воскресенье, 4 августа

* На певческом поле в Ийзаку в 14.00 - концерт. Выступают фольклорная группа "Ristik" и танцевальная труппа сеньоров "Raudrohi" из Рапламаа, а также капелла "KIMP" из Ида-Вирумаа.

Среда, 7 августа

* На летней сцене мызы Сака в 19.30 - концерт "The Swingers". Билет - 22 евро.

Четверг, 8 августа

* На деревенской площади в Пийлсе Люганузеской волости в 20.00 ирландскую музыку исполнит ансамбль "Paddy's". Билет - 1 евро.

СПОРТ

Четверг, 1 августа

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Флора U19" (Таллинн).

Пятница, 2 августа

* На пляже в Нарва-Йыэсуу с 16.00 - забег на морскую милю. Информация: narva-joesuu.ee.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Ярве II" (Кохтла-Ярве) - "FCI Tallinn".

Суббота, 3 августа

* В Пуртсеском сосняке в 11.00 - волейбольный турнир "Purtse karikas".

* В Алайыэ в 11.40 - Ряпушковый забег. Информация: www.alutagusesport.ee.

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - 8-й этап серийного турнира "Into".

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Калев" (Силламяэ) - ФК "Аякс" (Ласнамяэ).

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Таммека U21" (Тарту).

Воскресенье, 4 августа

* На стадионе Ахтмеской школы в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Лоотус" (Пыльва).

* На стадионе "Фама" в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: "Нарва-Транс" - "Вапрус" (Пярну).

Четверг, 8 августа

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - "Калев U21" (Таллинн).

* На Кохтла-Ярвеском детском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертая лига: ФК "Ярве III" (Кохтла-Ярве) - ФК "Piraaja II" (Таллинн).

РАЗНОЕ

Суббота, 3 августа

* На пляже в Нарва-Йыэсуу с 11.00 до 13.00 - конкурс фигур из песка.

* На деревенской площади в Алайыэ с 12.00 - II День причудских деревень: Ряпушковый забег, форум причудских деревень, концерт, ярмарка, детская программа-конкурс фигур из песка; в 18.00 - Марко Матвере и "Väikeste Lõõtspillide Ühing", в 20.40 - огненное шоу, 21.00-24.00 - дискотека.

* В Светлом парке Нарва-Йыэсуу в 17.00 - благотворительный зумба-марафон.