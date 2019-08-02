Нарвитянки подверглись нападкам и побоям
В среду на улице Уускюла в Нарве 25-летний мужчина угрожал убить свою спутницу жизни, 21-летнюю девушку.
А в квартире по Таллиннскому шоссе 55-летний мужчина набросился на свою 50-летнюю спутницу жизни и нанес ей телесные повреждения.
Из шкафа для одежды пропал телефон
В среду из шкафа для одежды в отеле в Нарва-Йыэсуу украли мобильный телефон "Samsung" стоимостью 305 евро.
Нетрезвая мать накинулась на дочь
Полиция задержала 41-летнюю женщину, которая на улице Креэнхольми в Нарве, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на свою 18-летнюю дочь.
Охранник поймал серийного вора
В четверг охранник магазина по улице Фама в Нарве задержал 30-летнего мужчину, который украл из магазина водку, сыр и ветчину. Этот же мужчина ранее неоднократно наказывался за аналогичные деяния.
Из гаража пропали сварочный аппарат и топливо
В четверг из гаража по Тартускому шоссе в Йыхви украли сварочный аппарат и две канистры с топливом. Размер ущерба - 410 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.