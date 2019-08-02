Нарвитянки подверглись нападкам и побоям

А в квартире по Таллиннскому шоссе 55-летний мужчина набросился на свою 50-летнюю спутницу жизни и нанес ей телесные повреждения.

Из шкафа для одежды пропал телефон

В среду из шкафа для одежды в отеле в Нарва-Йыэсуу украли мобильный телефон "Samsung" стоимостью 305 евро.

Нетрезвая мать накинулась на дочь

Полиция задержала 41-летнюю женщину, которая на улице Креэнхольми в Нарве, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на свою 18-летнюю дочь.

Охранник поймал серийного вора

В четверг охранник магазина по улице Фама в Нарве задержал 30-летнего мужчину, который украл из магазина водку, сыр и ветчину. Этот же мужчина ранее неоднократно наказывался за аналогичные деяния.

Из гаража пропали сварочный аппарат и топливо

В четверг из гаража по Тартускому шоссе в Йыхви украли сварочный аппарат и две канистры с топливом. Размер ущерба - 410 евро.

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