ОПРОС: Что в Эстонии хорошо?

"Северное побережье" поинтересовалось, почему в Эстонии жить хорошо.
Надежда ПЕТРОВА:
- Родилась в Эстонии, но с 1992 года живу в России. Периодически приезжаю и могу сказать, что за последнее время Эстония сильно изменилась в лучшую сторону - ухоженнее стали города и улицы, цветы кругом. Мне здесь очень нравится все, а особенно то, что появились бесплатные автобусы.
Галина НОВИКОВА:
- Эстония - моя родина, для меня тут все хорошо. Очень нравится, что в последние годы появилось много развлекательных и туристических объектов, где можно интересно провести время. Очень нравится фестиваль "Музыка семи городов". Короче, в нашей стране жить круто.
Виктор САДОВНИКОВ:
- Для меня все хорошо. Хороший транспорт, дороги. Пенсия вполне устраивает, в общем нет никаких претензий к жизни - все комфортно и удобно. Не на что пожаловаться.
Вера ПШЕНИЧНИКОВА:
- По-моему, это самое лучшее место на Земле. Моя жизнь тихая и спокойная, получаю пенсию и на все хватает.
Олег ЧУМАКОВ:
- Хорошо, что строятся дороги, все потихоньку вроде бы развивается. Но могло бы быть и лучше - очень переживаю за то, что леса неоправданно активно уничтожаются, особенно в районе озер. Мы что, в Сибири что ли живем? В выходной с детьми некуда пойти, катастрофически не хватает детских площадок.