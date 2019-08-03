Сб, 3.08.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

ОПРОС: Что в Эстонии хорошо?

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

"Северное побережье" поинтересовалось, почему в Эстонии жить хорошо.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Надежда ПЕТРОВА: 

- Родилась в Эстонии, но с 1992 года живу в России. Периодически приезжаю и могу сказать, что за последнее время Эстония сильно изменилась в лучшую сторону - ухоженнее стали города и улицы, цветы кругом. Мне здесь очень нравится все, а особенно то, что появились бесплатные автобусы.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Галина НОВИКОВА:

- Эстония - моя родина, для меня тут все хорошо. Очень нравится, что в последние годы появилось много развлекательных и туристических объектов, где можно интересно провести время. Очень нравится фестиваль "Музыка семи городов". Короче, в нашей стране жить круто.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Виктор САДОВНИКОВ:

- Для меня все хорошо. Хороший транспорт, дороги. Пенсия вполне устраивает, в общем нет никаких претензий к жизни - все комфортно и удобно. Не на что пожаловаться.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Вера ПШЕНИЧНИКОВА:

- По-моему, это самое лучшее место на Земле. Моя жизнь тихая и спокойная, получаю пенсию и на все хватает.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Олег ЧУМАКОВ:

- Хорошо, что строятся дороги, все потихоньку вроде бы развивается. Но могло бы быть и лучше - очень переживаю за то, что леса неоправданно активно уничтожаются, особенно в районе озер. Мы что, в Сибири что ли живем? В выходной с детьми некуда пойти, катастрофически не хватает детских площадок.

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