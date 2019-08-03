ОПРОС: Что в Эстонии хорошо?

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Надежда ПЕТРОВА: - Родилась в Эстонии, но с 1992 года живу в России. Периодически приезжаю и могу сказать, что за последнее время Эстония сильно изменилась в лучшую сторону - ухоженнее стали города и улицы, цветы кругом. Мне здесь очень нравится все, а особенно то, что появились бесплатные автобусы.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Галина НОВИКОВА: - Эстония - моя родина, для меня тут все хорошо. Очень нравится, что в последние годы появилось много развлекательных и туристических объектов, где можно интересно провести время. Очень нравится фестиваль "Музыка семи городов". Короче, в нашей стране жить круто.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Виктор САДОВНИКОВ: - Для меня все хорошо. Хороший транспорт, дороги. Пенсия вполне устраивает, в общем нет никаких претензий к жизни - все комфортно и удобно. Не на что пожаловаться.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik Вера ПШЕНИЧНИКОВА: - По-моему, это самое лучшее место на Земле. Моя жизнь тихая и спокойная, получаю пенсию и на все хватает.