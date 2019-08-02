Приключенческая игра "Suveseiklus" ("Летнее приключение") привела в прошлые выходные в Ида-Вирумаа любителей веселых загадок, которые искали спрятанные в подсказках ориентиры и должны были ответить на связанные с ними мудреные вопросы.

Выросшая в 2003 году из летних дней поклонников автомобильного ориентирования игра "Suveseiklus" - веселая приключенческая игра, в ходе которой команды должны отыскать разнообразные интересные ориентиры, причем местоположение знаков и что они из себя представляют - неизвестно, их надо вычислить по полученным от организаторов намекам и загадкам.

Пеэтер и Олег

- Ну, знаете ли вы, например, что если бы Пеэтер и Олег захотели подкрепиться, то где бы они договорились встретиться? - привел пример одной загадки организатор "Suveseiklus" Герт Силлинг.

Ответ простой: место встречи - мемориальный камень, который находится ровно на полдороге от ийзакуского магазина "Grossi" (то бишь Олег) до тамошней пиццерии "Peetri Pizza" (то бишь Пеэтер). Даже если участники отыщут между этими объектами мемориальный камень, то этим дело не ограничится - придется ответить на вопрос, на какую швейную фирму этот камень намекает. "Поскольку этот мемориальный камень установлен еще в советские годы в честь героя (по-эстонски герой - sangar) того времени, то "Sangar" (швейная фабрика) и будет правильным ответом", - поясняет Силлинг правила приключенческой игры.

Подобные намеки в Ида-Вирумаа искали в течение трех дней, причем команды, состоящие в основном из друзей или семей, получали загадки этого дня лишь в семь часов утра, а прием ответов в мобильном приложении закрывался в три часа ночи. Каждый день были новые пункты, загадки и задания. В итоге на Ида-Вирумаа пришлось в общей сложности 200 различных пунктов.

- Плюс еще дополнительные задания, - отметил Силлинг. Так, например, бонусные очки давали за то, если на разрезе "Aidu" находили кусок сланца, вес которого ближе всего к килограмму. При этом весов у участников с собой не было, из-за чего взвешивать куски отправлялись в местные магазины.

Требовалось отыскать кусок сланца весом ровно один килограмм. ФОТО: Suveseiklus

Для самых мозговитых на каждом "Suveseiklus" готовят особенно крепкий орешек. Ида-вирумааский оказался настолько крепким, что раскусить его так никому и не удалось. Орешком был оонурмеский мемориальный камень в честь павших в партизанских боях. "Его местонахождение нигде не обозначено и знают о нем лишь немногие местные жители", - пояснил Силлинг. Хотя памятник совсем не маленький - его высота почти два метра, но стоит он в такой глухой чаще, что никто его не нашел. Даже с GPS.

С помощью местных

У каждого соревновательного дня свой мастер трассы, чья задача - найти и включить в программу различные жемчужины. С намеками помогают различные регистры, где перечислены мемориальные камни и ориентиры, а также, к примеру, местные краеведы. В этом году на помощь пришла работающая в Ийзакуском музее Анне Нургамаа. Зачастую бывает так, что даже местные не знают тех пунктов и мест, куда приводит приключенческая игра. Так, например, соревнование позапрошлого лета проходило на Сааремаа и в нем также участвовала команда местных гидов и руководителей походов, которые признали, что хотя они сами предлагают услугу, о некоторых местах они не имели ни малейшего представления.

- Просто поразительно, как быстро наши участники решают эти загадки и задачки, - похвалил Силлинг 175 участников, которые были разделены на 45 команд.

Причем 80 процентов участников приезжают ежегодно. В этом году было шесть новых команд. "Это опасно заразная страсть", - предупреждает Силлинг. По его утверждению, "Suveseiklus" - это не соревнование, но когда утром участники получают книжки с загадками, в их глазах загорается некий огонек.

Итоги "Suveseiklus", переросшего в пятидневное соревнование, подводят по воскресеньям. Вечером каждого дня собираются в одном месте в лагере, где делятся впечатлениями дня и интересно проводят время. В этом году местом сбора был Нийнсааре.