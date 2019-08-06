Пригрозил соседке убийством
В субботу в полицию поступило сообщение, что на улице Суур в Нарве 45-летней женщине угрожал убийством ее сосед.
Ударил 92-летнюю мать
Полиция задержала 65-летнего мужчину, которого подозревают в том, что на улице Выйду в Нарве он ударил свою 92-летнюю мать.
Набросился на родителей
Полиция задержала в качестве подозреваемого 34-летнего мужчину, который в субботу в Таммику накинулся на своих 66-летнего отца и 61-летнюю мать.
Пострадали от рук супругов
В воскресенье на улице Маяковского в Силламяэ 53-летний мужчина ударил свою 60-летнюю супругу.
В тот же день на улице Раквере в Нарве 35-летний мужчина ударил свою 30-летнюю жену.
Из подвала пропали инструменты
В субботу в полицию заявили о краже строительных инструментов из подвала по улице Тиймана в Нарве на сумму 2050 евро.
В Вайвара украли прицеп
В воскресенье обнаружили, что в деревне Вайвара был украден прицеп "Hobby" стоимостью 2000 евро.
Похитили электрические самокаты
Полиция получила сообщение, что в позапрошлую субботу на улице Айа в Нарва-Йыэсуу двое неизвестных молодых людей украли два электрических самоката. Размер ущерба - 1300 евро.
Пограничник поймал нетрезвого водителя лодки
В воскресенье на канале Мустайыэ пограничник задержал резиновую лодку без регистрационных признаков, в которой находились три человека. У водителя лодки 1982 года рождения установили степень алкогольного опьянения выше предельно допустимой и в его отношении возбудили производство о проступке.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.