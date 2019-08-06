Пригрозил соседке убийством

Ударил 92-летнюю мать

Полиция задержала 65-летнего мужчину, которого подозревают в том, что на улице Выйду в Нарве он ударил свою 92-летнюю мать.

Набросился на родителей

Полиция задержала в качестве подозреваемого 34-летнего мужчину, который в субботу в Таммику накинулся на своих 66-летнего отца и 61-летнюю мать.

Пострадали от рук супругов

В воскресенье на улице Маяковского в Силламяэ 53-летний мужчина ударил свою 60-летнюю супругу.

В тот же день на улице Раквере в Нарве 35-летний мужчина ударил свою 30-летнюю жену.

Из подвала пропали инструменты

В субботу в полицию заявили о краже строительных инструментов из подвала по улице Тиймана в Нарве на сумму 2050 евро.

В Вайвара украли прицеп

В воскресенье обнаружили, что в деревне Вайвара был украден прицеп "Hobby" стоимостью 2000 евро.

Похитили электрические самокаты

Полиция получила сообщение, что в позапрошлую субботу на улице Айа в Нарва-Йыэсуу двое неизвестных молодых людей украли два электрических самоката. Размер ущерба - 1300 евро.

Пограничник поймал нетрезвого водителя лодки

В воскресенье на канале Мустайыэ пограничник задержал резиновую лодку без регистрационных признаков, в которой находились три человека. У водителя лодки 1982 года рождения установили степень алкогольного опьянения выше предельно допустимой и в его отношении возбудили производство о проступке.

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