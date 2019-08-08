В пылу ссоры схватился за нож

Ударил мальчика

В понедельник полицейские задержали в Нарве 68-летнего мужчину, подозреваемого в том, что на улице Энергия он ударил 11-летнего мальчика и угрожал ему.

Из квартиры украли сварочный аппарат

В понедельник поступило сообщение, что неизвестный проник в квартиру по проспекту Выйду в Нарве и унес сварочный аппарат, наручные часы и прочие вещи на общую сумму 655 евро.

Поднял руку на мать

Во вторник полиция задержала 33-летнего мужчину, который на бульваре Эстония в Ахтме ударил свою 56-летнюю мать.

После удара оказался в больнице

В Силламяэ на бульваре Виру 82-летний мужчина получил настолько сильный удар от своего знакомого, что скорой помощи пришлось доставить его в больницу.

Накинулся на супругу

Во вторник в полицию поступило сообщение, что на улице Кангеласте в Нарве 60-летний мужчина набросился на свою 59-летнюю супругу.

Неизвестные угрожали подросткам

Во вторник на улице Тиймана в Нарве двое неизвестных угрожали двум юношам в возрасте 17 и 18 лет предметом, напоминающим оружие.

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