В пылу ссоры схватился за нож
В понедельник в полицию сообщили о вспыхнувшей в Сонда ссоре, в ходе которой 48-летний мужчина угрожал ножом своему приемному сыну. Полицейские доставили обоих участников конфликта в арестантский дом на вытрезвление.
Ударил мальчика
В понедельник полицейские задержали в Нарве 68-летнего мужчину, подозреваемого в том, что на улице Энергия он ударил 11-летнего мальчика и угрожал ему.
Из квартиры украли сварочный аппарат
В понедельник поступило сообщение, что неизвестный проник в квартиру по проспекту Выйду в Нарве и унес сварочный аппарат, наручные часы и прочие вещи на общую сумму 655 евро.
Поднял руку на мать
Во вторник полиция задержала 33-летнего мужчину, который на бульваре Эстония в Ахтме ударил свою 56-летнюю мать.
После удара оказался в больнице
В Силламяэ на бульваре Виру 82-летний мужчина получил настолько сильный удар от своего знакомого, что скорой помощи пришлось доставить его в больницу.
Накинулся на супругу
Во вторник в полицию поступило сообщение, что на улице Кангеласте в Нарве 60-летний мужчина набросился на свою 59-летнюю супругу.
Неизвестные угрожали подросткам
Во вторник на улице Тиймана в Нарве двое неизвестных угрожали двум юношам в возрасте 17 и 18 лет предметом, напоминающим оружие.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.