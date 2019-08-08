МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 08.08-15.08

КУЛЬТУРА

Четверг, 8 августа

* На деревенской площади в Пийлсе Люганузеской волости в 20.00 ирландскую музыку исполнит ансамбль "Paddy's". Билет - 1 евро.

Пятница, 9 августа

* В ийзакуской церкви в 18.00 - концерт "Танец органа и арфы" в рамках Международного фестиваля органной музыки им. Густава Норманна. Музицируют Лилиан Лангсепп (орган, арфа), танцует Сайле Йоханна Лангсепп.

* На хуторе Пости деревни Сака в 20.00 - первый концерт на террасе хутора Пости: Пауль Нейтсов (гитара). Стоимость билета - каждый сам решит после концерта. Информация по тел. 514 3930.

* На пляжной сцене в Каукси в 20.00 - Кауксиский пляжный праздник с ансамблем "Swingers". Бесплатно.

Суббота, 10 августа

* У Кийклаского народного дома в 14.00 - концерт народных танцев: молодежная смешанная группа народного танца из Латвии, "Kiikla Kiigelind".

Воскресенье, 11 августа

* В санатории "Нарва-Йыэсуу" в 18.00 - благотворительный вечер "Вчера = сегодня = завтра...". Выступает Семен Альтов.

Понедельник, 12 августа

* На мызе Иллука в 18.00 - концерт вокального ансамбля "Others". Билет - 8 евро.

СПОРТ

Четверг, 8 августа

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - "Калев U21" (Таллинн).

* На Кохтла-Ярвеском детском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертая лига: ФК "Ярве III" (Кохтла-Ярве) - ФК "Piraaja II" (Таллинн).

Суббота, 10 августа

* В центре оздоровительного спорта "Эккекюла" в Нарве в 5.00 - старт ультрамарафона. Информация: www.trailrunning.ee.

* На пляже в Нарва-Йыэсуу в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по пляжному волейболу.

* На баскетбольной площадке в деревне Сака в 11.00 - I RR турнир по уличному баскетболу. Информация по тел. 514 3930.

* У Кийклаского народного дома в 12.00 - соревнования по бегу: в программе - забег малышей и бег на 1,2 км для всех желающих.

* В Крабули в 14.00 - "Krabuli karikas", Кубок Крабули по волейболу.

* На стадионе "Фама" в Нарве в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Нарва Транс II" - "Калев" (Силламяэ).

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Силламяэ" - ФК "Лоо".

* На Кренгольмском стадионе в Нарве в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва-Транс" - "FCI Levadia" (Таллинн).

Воскресенье, 11 августа

* На пляже в Нарва-Йыэсуу в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по пляжному волейболу среди молодежи.

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Флора U19" (Таллинн).

Вторник, 13 августа

* На Вокаском стадионе в 12.00 - старт ультразабега (6 часов, 12 часов, 24 часа). О желании принять участие сообщить: aet.kiisla@gmail.com.

* В Алутагузеском центре отдыха и оздоровительного спорта в Паннъярве в 18.30 - этап Ида-Вирумааской роллерной серии.

Среда, 14 августа

* В Котинука в 18.00 - этап Ида-Вирумааских вечеров маунтбайка.

Четверг, 15 августа

* В Силламяэ с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Пятница, 9 августа

* В Йыхвиском творческом городке в 14.00 - чемпионат "Камень-бумага-ножницы".

Суббота, 10 августа

* В Светлом парке Нарва-Йыэсуу с 10.00 - День города Нарва-Йыэсуу: ярмарка, концерты, деятельность для молодежи, дискотека, фейерверк.

* У Кийклаского народного дома с 12.00 до 19.00 - Кийклаский день качелей: забег "Медвежонок", качание на качелях, старинные соревнования, соревнования кийкласких силачей, волейбол, эстонско-латвийская викторина, мастерские. В 18.00 выступает ансамбль "Kondivalu".

* В деревне Витсику в 12.00 - XXV День тяжеловозов. В программе: выступление лошадей витсикуской конюшни, выставка жеребцов и кобыл породы эстонский тяжеловоз, выставка лошадей породы шведский арден, знакомство с работами, которые выполняются с помощью лошадей, и многое другое. Вход свободный.

* На площадке с качелями в Кивиыли в 14.00 - Кивиылиский летний праздник.

Воскресенье, 11 августа

* В Нарва-Йыэсуу - день кафе.