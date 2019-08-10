Сб, 10.08.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Пригрозил подросткам ножом
Полицейская сводка, 7-8 августа 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Полиция задержала в качестве подозреваемого 49-летнего мужчину, который в среду на улице Вильде в Пюсси угрожал ножом трем подросткам.

Задержали стрелявшего по дорожным знакам

В Силламяэ задержали 38-летнего мужчину, который в четверг на улице Чкалова стрелял из пневматического оружия по дорожным знакам.

Поднял руку на ребенка

Полиция задержала 38-летнего мужчину, который в четверг на улице Малева в Ахтме ударил 12-летнего ребенка.

Накинулся на собственных родителей

В четверг на улице Кеск в Силламяэ 29-летний мужчина набросился на своих 57-летнего отца и 55-летнюю мать.

Пострадали от рук сожителей

В четверг на улице Герасимова в Нарве 48-летний мужчина накинулся на свою 36-летнюю спутницу жизни. Мужчина задержан полицией.

В арестантский дом на вытрезвление был доставлен 43-летний мужчина, который в среду на улице Раху в Нарве набросился на свою 40-летнюю спутницу жизни.

Поймали велосипедного вора

Полицейским удалось задержать 34-летнего мужчину, который в четверг на улице Юлесыйду в Йыхви украл велосипед. Транспортное средство вернули хозяину.

Обчистили гараж

Вор, проникший в гаражный бокс по улице Кереса в Нарве, украл робот-пылесос, гриль-печь, игровую приставку, спортивные кроссовки и прочие вещи. Собственник оценил ущерб в 1379 евро.

В Раннапунгерья промышляли воры

В четверг обнаружили, что в течение последних десяти дней в порту в деревне Раннапунгерья пропала нога лодочного мотора стоимостью 3000 евро. В среду сообщили, что в той же деревне на Паади теэ украли редуктор лодочного мотора.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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