Пригрозил подросткам ножом
Полиция задержала в качестве подозреваемого 49-летнего мужчину, который в среду на улице Вильде в Пюсси угрожал ножом трем подросткам.
Задержали стрелявшего по дорожным знакам
В Силламяэ задержали 38-летнего мужчину, который в четверг на улице Чкалова стрелял из пневматического оружия по дорожным знакам.
Поднял руку на ребенка
Полиция задержала 38-летнего мужчину, который в четверг на улице Малева в Ахтме ударил 12-летнего ребенка.
Накинулся на собственных родителей
В четверг на улице Кеск в Силламяэ 29-летний мужчина набросился на своих 57-летнего отца и 55-летнюю мать.
Пострадали от рук сожителей
В четверг на улице Герасимова в Нарве 48-летний мужчина накинулся на свою 36-летнюю спутницу жизни. Мужчина задержан полицией.
В арестантский дом на вытрезвление был доставлен 43-летний мужчина, который в среду на улице Раху в Нарве набросился на свою 40-летнюю спутницу жизни.
Поймали велосипедного вора
Полицейским удалось задержать 34-летнего мужчину, который в четверг на улице Юлесыйду в Йыхви украл велосипед. Транспортное средство вернули хозяину.
Обчистили гараж
Вор, проникший в гаражный бокс по улице Кереса в Нарве, украл робот-пылесос, гриль-печь, игровую приставку, спортивные кроссовки и прочие вещи. Собственник оценил ущерб в 1379 евро.
В Раннапунгерья промышляли воры
В четверг обнаружили, что в течение последних десяти дней в порту в деревне Раннапунгерья пропала нога лодочного мотора стоимостью 3000 евро. В среду сообщили, что в той же деревне на Паади теэ украли редуктор лодочного мотора.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.