В ночь на воскресенье в тяжелом ДТП на шоссе Таллинн-Нарва погибла женщина-пассажирка легковой автомашины, сообщила BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны (PPA).
11 августа в 01.33 ночи в полицию сообщили о тяжелой транспортной аварии на шоссе Таллинн-Нарва у деревни Солдина в направлении Таллинна.
По предварительным данным, легковой автомобиль "Opel" на 208-м км шоссе Таллинн-Нарва сошел с трассы. Находившиеся в автомобиле три человека получили травмы - 35-летний водитель и сидевший рядом с ним 42-летний пассажир были доставлены в больницу на медосмотр, а 27-летняя ехавшая пассажиркой в машине женщина скончалась в машине скорой помощи на пути в больницу.
Экспертиза установит, был ли трезв 35-летний мужчина, который вел машину, и другие подробности аварии. Возбуждено уголовное дело.