В тяжелом ДТП на шоссе Таллинн-Нарва погибла женщина

11 августа в 01.33 ночи в полицию сообщили о тяжелой транспортной аварии на шоссе Таллинн-Нарва у деревни Солдина в направлении Таллинна.

По предварительным данным, легковой автомобиль "Opel" на 208-м км шоссе Таллинн-Нарва сошел с трассы. Находившиеся в автомобиле три человека получили травмы - 35-летний водитель и сидевший рядом с ним 42-летний пассажир были доставлены в больницу на медосмотр, а 27-летняя ехавшая пассажиркой в машине женщина скончалась в машине скорой помощи на пути в больницу.