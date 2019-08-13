Мотороллер сбил пешехода
11 августа в 8.15 на улице Каяка в Силламяэ неустановленный водитель мотороллера сбил на пешеходном переходе 39-летнего мужчину. Скорая помощь оказала пешеходу неотложную помощь. Водитель мотороллера скрылся с места происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Нападения на мужчин в Йыхви
10 августа в полицию сообщили, что возле развлекательного заведения по улице Кааре в Йыхви подвергся нападению 28-летний мужчина.
В тот же день поступило сообщение, что на улице Харидузе в Йыхви напали на 36-летнего мужчину. Скорая помощь оказала потерпевшему первую помощь.
Задержали двух нарушителей границы
9 августа оператор радара Васкнарвского кордона обнаружил, что на реке Нарве судно, на борту которого находился один человек, пересекло временную контрольную линию в направлении из Эстонии в Россию и обратно. Пограничники задержали гражданина Эстонии 1948 года рождения и выписали ему штраф.
10 августа оператор радара того же кордона зафиксировал, что на реке Нарве временную контрольную линию в направлении из Эстонии в Россию и обратно пересекла лодка, на борту которой находился гражданин Эстонии 1988 года рождения. Пограничники задержали мужчину и установили у него степень алкогольного опьянения выше предельно допустимой. В отношении мужчины возбуждено производство о проступке.
В Сомпа подожгли заброшенные дома
10 августа в 22.40 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Хумала в Сомпаской части города Кохтла-Ярве. На момент прибытия спасателей в неиспользуемом здании горел мусор на площади около десяти квадратных метров. Возгорание ликвидировали к 23.24. По первоначальным данным, причиной пожара мог стать поджог.
11 августа утром в 5.24 в центр тревоги сообщили о пожаре на улице Арусерва в Сомпаской части города Кохтла-Ярве. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что в неиспользуемом здании горит мусор на площади примерно 30 квадратных метров. Пожар был ликвидирован к 6.43. Согласно первоначальным данным, причиной этого пожара тоже мог быть поджог.
Поднял руку на мать
10 августа на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве 27-летний мужчина ударил свою 58-летнюю мать.
Напала на женщину
10 августа на улице Кангеласте в Нарве 59-летняя женщина напала на свою сверстницу.
Присвоили конверт с крупной суммой
9 августа на улице Вахтра в Нарве был присвоен конверт с 2355 евро наличными. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 27-летнего мужчину.
Ударили ножом в Ахтме
9 августа сообщили, что на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве на 40-летнего мужчину напали и ранили его острым предметом.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.