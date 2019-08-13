ПЕРЕДОВИЦА: Годами не решаемая проблема нехватки рабсилы

В 2006 году, когда в Йыхви основали Вирускую тюрьму, на месте тревожились об уменьшении безопасности. Эти страхи развеивали утверждениями, что в город прибудут сотни работников силовых структур и появится немало новых рабочих мест. И действительно: в Вируской тюрьме и при ней немногим менее 500 рабочих мест. И это вовсе не низкооплачиваемые места: с самого начала заработная плата работников Вируской тюрьмы была выше, чем в других местах заключения. Но, несмотря на это, нехватка рабочей силы в тюрьме годами остается проблемой.
В регионе, где безработица одна из самых высоких в стране, проблема замещения вакансий с приличной зарплатой кажется как будто нелогичной. Однако здесь, очевидно, есть несколько факторов, усугубляющих нехватку рабочей силы.
Во-первых, для тюремного персонала установлен довольно жесткий набор фильтров, определяющих годность кандидата с учетом его бэкграунда. При поступлении на работу прощупывают прошлое не только самого человека, определяющими могут стать, например, деяния родственников.
Во-вторых, тюрьма - не обычная трудовая среда, поэтому уже по психологическим причинам не каждый может там справиться.
Но другие факторы также важны. Например, чиновник, который изо дня в день контактирует с заключенными, не сможет выполнять свою работу должным образом, если он, владея государственным языком, не знает русского.
Вируская тюрьма является одним из крупнейших государственных работодателей в уезде, и кажется странным, что за более чем десятилетний период работы не было найдено решения проблемы нехватки персонала, что, как указывает канцлер права, представляет собой серьезную угрозу безопасности. Возможно, стоило бы пересмотреть жесткие критерии соответствия?