ПЕРЕДОВИЦА: Годами не решаемая проблема нехватки рабсилы

В 2006 году, когда в Йыхви основали Вирускую тюрьму, на месте тревожились об уменьшении безопасности. Эти страхи развеивали утверждениями, что в город прибудут сотни работников силовых структур и появится немало новых рабочих мест. И действительно: в Вируской тюрьме и при ней немногим менее 500 рабочих мест. И это вовсе не низкооплачиваемые места: с самого начала заработная плата работников Вируской тюрьмы была выше, чем в других местах заключения. Но, несмотря на это, нехватка рабочей силы в тюрьме годами остается проблемой.