Лучшим игроком июля в лиге мастеров стал нападающий "Транса"

Форвард "Транса" провел на поле в общей сложности 252 минуты в трех матчах и отличился в каждом из них. МакВудс распечатал ворота ныммеского "Калью" в матче, завершившемся ничьей (1:1), отправил три мяча в ворота соперника в победной игре с вильяндиским "Тулевиком" (3:2) и внес свою лепту в победу "Транса" над командой города Маарду (3:1), забив один гол.