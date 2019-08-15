ПЕРЕДОВИЦА: Когда корысть следует подчинить рассудку

Прошло уже несколько лет с тех пор, как преимущественно литовские мошенники, действовавшие в основном в Ида-Вирумаа, обманом выманивали деньги у пенсионеров. Схема в общем случае выглядела так: человеку звонили и говорили, что кто-то из его близких стал виновником аварии и чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить. Пожилые люди нередко платили, и подобные случаи мошенничества стали настолько массовыми, что полиция запустила обширную информационную кампанию.
Однако сегодняшнее "Северное побережье" пишет о новой, гораздо более тонкой и опасной схеме мошенничества, когда жертвы даже не видят преступника, но тем не менее поддаются на сладкие речи аферистов и открывают свои потайные интернет-ларчики или перечисляют деньги на воздушные замки, которые вскоре рушатся.
Если, например, торговля оружием, наркотиками и людьми многие годы остается в фокусе международно-правового сотрудничества разных стран, то в случае подобных инвестиционных мошенничеств возможности наших правоохранительных органов довольно ограниченны. Аферисты действуют быстро, успешно используют современные инфотехнологии и умеют скрывать свои следы в глобальных сетях.
Шансы вернуть "инвестированные" подобным образом деньги ничтожны, поэтому, сталкиваясь с подобными предложениями, необходимо стараться максимально подчинить свою жажду наживы голосу разума. Это непросто, ведь, как показывает жизнь, жертвами становятся вовсе не малообразованные или пожилые люди, которые представляются более легкой добычей. В прошлом году руководитель Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Владислав Понятовский "инвестировал" в неизвестный фонд свыше 400000 евро, которые профсоюзу теперь не видать как своих ушей.