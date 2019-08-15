ПЕРЕДОВИЦА: Когда корысть следует подчинить рассудку

Прошло уже несколько лет с тех пор, как преимущественно литовские мошенники, действовавшие в основном в Ида-Вирумаа, обманом выманивали деньги у пенсионеров. Схема в общем случае выглядела так: человеку звонили и говорили, что кто-то из его близких стал виновником аварии и чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить. Пожилые люди нередко платили, и подобные случаи мошенничества стали настолько массовыми, что полиция запустила обширную информационную кампанию.