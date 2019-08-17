Сб, 17.08.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Спикер Рийгикогу Пыллуаас: закрытие сланцевых электростанций совершенно немыслимо

Хенн Пыллуаас.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) в интервью "Северному побережью" рассказал о том, почему необходимо сохранить сланцевую энергетику, что он думает о государственной ида-вируской программе и каково быть в правительственной коалиции с крупнейшей либеральной партией Эстонии в ситуации, когда EKRE постоянно противопоставляет себя либеральному мировоззрению.

- Вашу партию очень много критиковали за резкие и скандальные высказывания некоторых ее членов. Чувствуете ли вы, что ваша роль спикера парламента как-то стесняет вас в ваших высказываниях, что не можете быть настолько прямолинейным, как некоторые ваши однопартийцы?

- Вовсе нет. Я никогда не прибегал к таким резким выражениям и считаю, что всё, что нужно, можно сказать и без колкостей. Всё, что нужно, я скажу.

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