Спикер Рийгикогу Пыллуаас: закрытие сланцевых электростанций совершенно немыслимо

- Вашу партию очень много критиковали за резкие и скандальные высказывания некоторых ее членов. Чувствуете ли вы, что ваша роль спикера парламента как-то стесняет вас в ваших высказываниях, что не можете быть настолько прямолинейным, как некоторые ваши однопартийцы?

- Вовсе нет. Я никогда не прибегал к таким резким выражениям и считаю, что всё, что нужно, можно сказать и без колкостей. Всё, что нужно, я скажу.