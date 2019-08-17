Спикер Рийгикогу Пыллуаас: закрытие сланцевых электростанций совершенно немыслимо

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) в интервью "Северному побережью" рассказал о том, почему необходимо сохранить сланцевую энергетику, что он думает о государственной ида-вируской программе и каково быть в правительственной коалиции с крупнейшей либеральной партией Эстонии в ситуации, когда EKRE постоянно противопоставляет себя либеральному мировоззрению.
- Вашу партию очень много критиковали за резкие и скандальные высказывания некоторых ее членов. Чувствуете ли вы, что ваша роль спикера парламента как-то стесняет вас в ваших высказываниях, что не можете быть настолько прямолинейным, как некоторые ваши однопартийцы?