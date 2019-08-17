Угрожал детям ножом
15 августа сообщили, что на улице Уускюла в Нарве 39-летний мужчина угрожал ножом двум несовершеннолетним мальчикам. Полицейские задержали подозреваемого.
Накинулся на падчерицу
15 августа в полицию поступило сообщение, что в городе Йыхви 43-летний мужчина напал на свою 14-летнюю приемную дочь.
Пригрозил бывшей сожительнице убийством
14 августа сообщили, что 21-летней жительнице волости Люганузе угрожал убийством ее бывший спутник жизни.
Украли кошелек с наличными
14 августа поступило сообщение, что в поселке Сонда Люганузеской волости украли кошелек, в котором находились документы и 320 евро наличными.
Вандалы разбили фонари
Руководство предприятия "Elektro-Sistem" сообщило руководству Кохтла-Ярве, что в ходе проверки сети уличного освещения на парковке у центра культуры было обнаружено семь разбитых фонарей. По характеру повреждений проверяющие предполагают, что по фонарям могли стрелять из воздушного ружья. По оценке фирмы, ущерб составляет 840 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.