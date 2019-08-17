Угрожал детям ножом

Накинулся на падчерицу

15 августа в полицию поступило сообщение, что в городе Йыхви 43-летний мужчина напал на свою 14-летнюю приемную дочь.

Пригрозил бывшей сожительнице убийством

14 августа сообщили, что 21-летней жительнице волости Люганузе угрожал убийством ее бывший спутник жизни.

Украли кошелек с наличными

14 августа поступило сообщение, что в поселке Сонда Люганузеской волости украли кошелек, в котором находились документы и 320 евро наличными.

Вандалы разбили фонари

Руководство предприятия "Elektro-Sistem" сообщило руководству Кохтла-Ярве, что в ходе проверки сети уличного освещения на парковке у центра культуры было обнаружено семь разбитых фонарей. По характеру повреждений проверяющие предполагают, что по фонарям могли стрелять из воздушного ружья. По оценке фирмы, ущерб составляет 840 евро.

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